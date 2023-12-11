«Вероятность моего перехода возросла до 30-40%». Тренер 2Drots Кузнецов о предложении «Енисея»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал о переговорах с «Енисеем».

Ранее Иван Карпов сообщил, что «Енисей» предложил Кузнецову контракт на 1,5 года с зарплатой 500 тысяч рублей в месяц. Сам тренер 2D оценивал вероятность своего ухода в 10%.

– Пока мы в стадии переговоров [с Енисеем]. Я получил контракт по электронной почте, нужно ознакомиться, прочитать.

– Ответить да или нет?

– Да.

– Когда это станет ясно?

– Когда клуб со мной свяжется опять и попросит окончательный ответ.

– К какому ответу вы сейчас ближе?

– Сейчас мы в стадии переговоров. Мы все время говорили, что хотим уйти в профессиональный футбол. Но это зависит от многих факторов.

Конечно, интереснее тренировать команду, которая ставит задачи интересные перед собой. Например, выход в РПЛ. Ты знаешь, для чего ты работаешь.

Неинтересно работать в командах Первой лиги, которые не хотят выходить в РПЛ. Но я никого не осуждаю. Все зависят от своих возможностей.

– Вы оценивали реальность ухода в 10%. Сейчас она возросла?

– Да. Сейчас оцениваю на 30-40%, – сказал главный тренер 2Drots.

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3 комментария
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жители Красноярска наверно будут рады. у них же там все прекрасно в инфраструктурой и социалкой.
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Погодите, так медиалига же на голову круче ФНЛ, по словам ее участников :)) как так то?
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