Смолов про Глушенкова: «У него приличная левая клюшка. Мог бы играть в Европе, но если там обидится, на него хер забьют»
Федор Смолов считает, что Максим Глушенков способен играть в Европе.
«У Глушенкова клюшка левая приличная, классная. Есть удар у него, передачи.
Мне кажется, что он может играть в Европе. Думаю, что с его характером не факт, а по его потенциалу, данным – может.
Такой характер в Европе плохо? Конечно. Он обидится, на него там забьют хер. Скажут: «В следующее трансферное окно можешь искать команду, если здесь что-то не нравится».
По своим качествам он может. Он индивидуально сильный. Мне нравится. Он резкий. Не сказать, что крупный, но хорошо прикрывает мяч корпусом», – сказал форвард «БроукБойз».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ВидеоСпортс’‘
