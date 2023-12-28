«Кажется, что он живет в своей вселенной, где его команду вечно убивают судьи, кругом враги и только в 2Drots – пацаны». Чепурин ответил Кузнецову

Павел Чепурин ответил на слова Дмитрия Кузнецова о матче 2Drots – «Эгриси».

Ранее Кузнецов вспомнил матч 2Drots – «Эгриси» в 1/4 финала четвертого сезона Winline Медиалиги и заявил, что команда Василия Уткина за 10 игр больше не обыграет 2D и не сыграет с ними вничью.

«При всем уважении к Дмитрию Викторовичу, надоело третий месяц слушать одну и ту же байку про непоставленный пенальти и плохое судейство в том матче. Показательно, что об этом говорит только уважаемый главный тренер 2D.

Жаль, никто не напомнил уважаемому Дмитрию Викторовичу, например, как судья прибил нашу команду в МФЛ-2, удалив Сменчугова спустя 5 минут чистого времени за «агрессивный толчок». И жаль, что уважаемый Дмитрий Викторович сам не возвращается к этим воспоминаниям, когда кажется, что весь судейский мир идет на него войной.

«Сыграй мы еще 10 игр с «Эгриси», они БЫ ни разу не выиграли у нас. Не выиграли БЫ – а даже вничью БЫ не сыграли. Вот я отвечаю: они БЫ ни разу вничью не сыграли»

Пока это все громкий блеф. А факты – следующие: сначала мы проигрываем 2:4, играя весь матч в меньшинстве. Потом команда уважаемого Дмитрия Викторовича, ведя 3:0, чуть не упустила победу за доигранные из-за блэкаута 5 минут (2:3). Затем – товарка (2:2). И, наконец, победа в 1/4 финала. Мы растем: своим темпом, стараясь изо всех сил и не озираясь на «врагов», порожденных собственной фантазией.

В своих заявлениях уважаемый Дмитрий Викторович – человек крайностей. Когда читаю подобные слова, мне всегда кажется, что уважаемый главный тренер 2Drots живет в своей вселенной, где его команду вечно убивают судьи, кругом враги и только в 2Drots – пацаны. В медиафутболе это работает: чем громче кричишь, тем дальше слышно. От этого меня особенно интригует его потенциальная карьера в профессиональном футболе: изменится ли поведение? А если нет, то как долго уважаемый продержится?

А еще я теперь сомневаюсь, что «Енисей» – лучший из вариантов продолжения тренерской карьеры. Учитывая чуть ли не осязаемую симпатию премногоуважаемого Дмитрия Викторовича к сослагательному наклонению и составляющей его частице, мне кажется, есть более выгодные варианты: любая вторая команда испанского клуба. «Вилльяреал Б», «Барселона Б», «Реал Сосьедад Б» – таких много. А если захочется сразу в Примеру – тогда только в «Атлетик Б».

Но среди всех испанских вариантов, конечно, выделяется «Эспаньол Б» – почти родная команда. И язык учить не надо.

Вот только одним вопросом нужно озаботиться: как будет «БЫ» на испанском?» – сказал голкипер «Эгриси».