«Даст Бог, в МФЛ-5 уже поиграем». Осипов о строительстве стадиона Winline Медиалиги

Теги стадионы Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, через сколько будет готов стадион Winline Медиалиги.

«Мачты освещения уже на месте, через пару недель начнут делать административные здания, после схода снега стелим поле. Так что, даст Бог, в сезоне уже поиграем!

Хотим успеть закончить раньше, чем 1 июня, но это стройка, уже были косяки подрядчиков такие, что потеряли почти 3 месяца летом.

Вратарские площади, административные здания и трибуны будут оранжевыми, поле – зеленым. Прикольный микс», – рассказал Осипов.

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