«Лига может жить и развиваться без «Амкала» и 2Drots». Осипов считает, что у грандов МФЛ нет привилегий перед остальными

Николай Осипов уверен, что Медиалига сможет существовать без «Амкала» и 2Drots.

«У «Амкала» и 2Drots нет ничего большего, чем у остальных команд лиги. Да, у них были гонорары за участие. Потому что 2Drots в первом сезоне создавали команду с нуля. У них были , и Жека с , которые сами когда-то играли в футбол. И они были вынуждены собрать состав из 20 человек, чтобы не опозорить свой бренд. Они ушли немножко в другой формат, а это требовало денег, тратить которые у них на тот момент мотивации не было.

Мы не создавали индустрию с нуля, в которой не было никого. Мы были вынуждены делать это с теми, кто был. И идти на условия, которые были бы интересны всем для того, чтобы данный проект родился.

Сейчас лига меняется. Мы искусственным или естественным образом уравняли возможности всех команд. Только от их креатива, творчества и футбольного мастерства будет зависеть успех. Каких-то поблажек для той или иной команды у нас нет.

Лига может жить и развиваться без «Амкала» и 2Drots. Никто опускать руки не собирается. Эта история похожа на ситуацию со сборной. Сборная без игроков «Амкала» и 2Drots играла и будет играть. То же самое с лигой. Лига как была, так и будет», – сказал президент .