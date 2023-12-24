«Мне всегда нравился Бекхэм. Или Айверсон – это человек, который сдвинул индустрию». Осипов о стиле в спорте

Теги Федор Смолов Леброн Джеймс Аллен Айверсон Кевин Гарнетт Дэвид Бекхэм Александр Кокорин Пи Джей Такер Расселл Уэстбрук Джамал Адамс Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, кто повлиял на его формирование вкуса.

«Мне всегда нравился Бекхэм как человек, который давал драйв индустрии моды. У нас стиль и образ жизни – это микс. Микс Бэкхема положил начало пристрастию к каким-то видам одежды и аксессуарам.

Безусловно, Айверсон. Он задал тренд на штаны-трубы, в которых сейчас мы все. Это человек, который сдвинул индустрию. А так, Леброн и Уэстбрук.

Из тех, кто сейчас закончил с проф спортом, Кевин Гарнетт. Особенно, когда он снимался в кино, он был крутой. И у него образ жизни потрясающий.

Из американского футбола – Джамал Адамс. Он модник ######. Так же как и Пи Джей Такер.

Если над Бекхэмом работала в какой-то момент Виктория, то над американскими чуваками не работает никто.

У нас есть два человека, образ которых люди всегда замечают: Кокорин и Смолов. Больше никого», – рассказал президент Winline Медиалиги

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