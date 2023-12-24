«Мне всегда нравился Бекхэм. Или Айверсон – это человек, который сдвинул индустрию». Осипов о стиле в спорте

Николай Осипов рассказал, кто повлиял на его формирование вкуса.

«Мне всегда нравился Бекхэм как человек, который давал драйв индустрии моды. У нас стиль и образ жизни – это микс. Микс Бэкхема положил начало пристрастию к каким-то видам одежды и аксессуарам.

Безусловно, Айверсон. Он задал тренд на штаны-трубы, в которых сейчас мы все. Это человек, который сдвинул индустрию. А так, Леброн и Уэстбрук.

Из тех, кто сейчас закончил с проф спортом, Кевин Гарнетт. Особенно, когда он снимался в кино, он был крутой. И у него образ жизни потрясающий.

Из американского футбола – Джамал Адамс. Он модник ######. Так же как и Пи Джей Такер.

Если над Бекхэмом работала в какой-то момент Виктория, то над американскими чуваками не работает никто.

У нас есть два человека, образ которых люди всегда замечают: Кокорин и Смолов. Больше никого», – рассказал президент .