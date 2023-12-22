Президент Медиалиги Осипов: «Спорт – это история для зрителя. Если ты можешь безделушками создать настроение – это компенсирует отсутствие зрелища»

Теги болельщики Winline Медиалига Николай Осипов Это футбол, брат! Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, как поднять интерес к российскому спорту.

«Спорт – это история для зрителя. Если ты можешь зрителю маленькими безделушками создать настроение и оставить в памяти этот момент – эта история может компенсировать отсутствие зрелища на том матче, на котором болельщик оказался.

Если мы говорим про digital, то это в любом случае история, которая тоже должна цеплять. Зритель может подумать, что я себя нахваливаю, но иногда поражаюсь, как YouTube рекомендует некоторые видосы.

Я несколько раз подряд натыкался, что из нашего финала МФЛ в Волгограде вырезали только выступление артиста (на финале МФЛ-4 выступал артист Macan – Sports.ru). У меня хайлайты матчей не каждый раз столько собирают просмотров, а тут у какого-то пацана, у которого подписчиков 300, люди смотрят. Они видят это внутри финала лиги. Значит, это цепляет сознание», – сказал президент Winline Медиалиги.

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1 комментарий
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Безделушками создать настроение… он решил интим магазин открыл что-ли
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