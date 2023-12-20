Азамат Мусагалиев: «В наших с вами силах помочь Николаю Осипову сделать МФЛ достойным спортивным мероприятием»

Азамат Мусагалиев и Алан Гатагов обсудили медиафутбол.

Руководители ФК «10» и FC Bus пообщались в комментариях под постом в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru с цитатой Николая Осипова. Президент Winline заявил, что Медиалига может жить и развиваться без «Амкала» и 2Drots.

Азамат: «Может, но не умеет)».

Алан Гатагов: «Азамат Тахирович, приветствую вас! Ой нарывайтесь)) Как не позовут вас в МФЛ-5 😁».

Азамат: «И вам доброго вечера, Алан Маратович! Тогда придется возвращаться в МФЛ-4)».

Алан Гатагов: «Легендарно, назад в будущее). Не советую в МФЛ-4, был там. Как-то мне не понравилось: холодно и персонажи злые. Давайте лучше в МФЛ-5. Весной сирень цветет и летом невольно от солнца персонажи становятся добрее)».

Азамат: «Согласен. Весной люди добрее. Даже в Абу-Даби все равно зима) А если без иронии, то в наших с вами силах помочь Николаю Осипову сделать МФЛ достойным спортивным мероприятием для всех участников, а для зрителей – прекрасным семейным досугом».

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