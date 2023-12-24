«Оппенгеймер» и «Барби» захватили год разным подходом. Так и российская и испанская медиалиги развиваются в разные стороны». Нечай сравнил медийные лиги двух стран

Теги Нечай Winline Медиалига Николай Осипов Кингс Лига Медиафутбол

Артем Нечаев сравнил Кингс Лигу и Winline Медиалигу .

«Мне нравится, что российская и испанская медиалиги развиваются по-разному. Я радуюсь, когда появляются разные форматы. Мне кажется, прекрасный пример с «Оппенгеймером» и «Барби», когда они захватили этот киногод совершенно разным подходом, форматом и жанром.

Обе лиги развиваются. Причем в разные стороны и по контенту, и территориально, учитывая, что Осипов планирует фигачить чемпионат мира с Китаем, Йеменем и другими арабскими странами. А испанская медиалига заходит на Тихий океан. И очень круто, что это все развивается в совершенно разные стороны.

Пока «Кавабанку» не стоит ждать в испанской медиалиге, потому что испанская лига не такая открытая как российская», – сказал президент «Кавабанки».

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3 комментария
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Мужики, подскажите что за стук на ровном асфальте появляется глухой в такт вращения колеса спереди??? Новые стойки с отбойниками,линки,шаровые, рулевые наконячники и тяги,резина новая с дисками!!! Может ли такой стук от салентблоков??? Если разогнаться быстрее частота начинает увеличиваться до 20 км/ч его неслышно,стук похож как будто колесо откручено и очень прослушивается на гладком асфальте!!!
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Неча Родригес.
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Ответ Oleg Olegov
Мужики, подскажите что за стук на ровном асфальте появляется глухой в такт вращения колеса спереди??? Новые стойки с отбойниками,линки,шаровые, рулевые наконячники и тяги,резина новая с дисками!!! Может ли такой стук от салентблоков??? Если разогнаться быстрее частота начинает увеличиваться до 20 км/ч его неслышно,стук похож как будто колесо откручено и очень прослушивается на гладком асфальте!!!
Это очень древняя проблема, часто встречающаяся у большинства видов наземного транспорта. Постараюсь объяснить популярно с математической точки зрения. Длина окружности колес С=πR²,
где π (пи) – математическая константа, т.е. число постоянное, равное 3,1415926535897932384626433832...
R – радиус круга, само собой, он также неизменен в вертикальной плоскости каждого из колес.
Так, что остается лишь ² (или квадрат), который и стучит своими углами, причем чем больше скорость, тем быстрее частота.
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