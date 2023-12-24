«Оппенгеймер» и «Барби» захватили год разным подходом. Так и российская и испанская медиалиги развиваются в разные стороны». Нечай сравнил медийные лиги двух стран

Артем Нечаев сравнил Кингс Лигу и Winline Медиалигу .

«Мне нравится, что российская и испанская развиваются по-разному. Я радуюсь, когда появляются разные форматы. Мне кажется, прекрасный пример с «Оппенгеймером» и «Барби», когда они захватили этот киногод совершенно разным подходом, форматом и жанром.

Обе лиги развиваются. Причем в разные стороны и по контенту, и территориально, учитывая, что планирует фигачить чемпионат мира с Китаем, Йеменем и другими арабскими странами. А испанская медиалига заходит на Тихий океан. И очень круто, что это все развивается в совершенно разные стороны.

Пока «Кавабанку» не стоит ждать в испанской медиалиге, потому что испанская лига не такая открытая как российская», – сказал президент «Кавабанки».