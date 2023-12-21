Владислав Радимов: «Надоели шутки про админресурс «Чисто Питер». Разговоры про газовую трубу сразу улетели в топку»

Владиславу Радимову надоели шутки про админресурс «Чисто Питер».

«Любые разговоры про искусственность проекта «ЧП», про какую-то газовую трубу (тоже частая претензия в наш адрес) сразу улетели в топку. Да, ворчливый старик, да, новая команда, да – из Питера, но с первого же матча «прохавали» вашу игру так, что никакие нападки в свой адрес не принимаем.

Будем честны, МФЛ – не та лига, которую легко можно взять с наскока. Поэтому для нас результат дебютного сезона («Чисто Питер» вышел в 1/8 финала – Sports.ru) можно считать успешным. Мы неплохо показали себя и со спортивной стороны, и с точки зрения медиа – активно делаем контент, ищем новые форматы. Мне кажется, получается очень даже достойно.

Если честно, мне слегка надоело слушать шутки про админресурс нашей команды. Не из-за того, что правда глаза режет, даже не надейтесь. А потому что очень расстраивает слабая фантазия шутников и полное отсутствие связи с реальностью. Если бы у « » была цель обязательно выиграть турнир, за нас бы бегал и другие топовые медиафутболисты. Мы бы маршем прошлись по . Но это не наш путь. А тот, которым мы идем, мне нравится куда больше», – сказал главный тренер «ЧП».

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