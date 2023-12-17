Гасилин вызвал Радимова на дебаты: «Именно вы занимаетесь подменой понятий и переходите на личное»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Алексей Гасилин Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Алексей Гасилин вызвал на дебаты Владислава Радимова.

«Хочу прекратить этот бесполезный ссор в социальных сетях и поговорить с глазу на глаз. Не хотите лично, давайте публично!

Я вызываю вас на дебаты!

Ведь именно вы занимаетесь подменой понятий, говоря, что горой за своих игроков, а сами льете на меня желчью. Я разве не ваш игрок?

Именно вы переходите на личное, приплетая все и всех. Хотя я понимаю, что посты пишет за вас другой человек, поэтому и хочу обговорить все насущные вопросы глядя друг другу в глаза», – заявил форвард «Чисто Питер».

Ранее Радимов раскритиковал Гасилина.

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