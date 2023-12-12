Радимов сделал предложение своей девушке Анастасии. Он написал об этом в соцсети и добавил хештег #словопацана

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия светская хроника Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов сделал предложение своей девушке.

«Я сдался 👩‍❤️‍👨💕💍», – написал Радимов в инстаграме и добавил хештег #словопацана.

ФК «Чисто Питер» уточнил, что возлюбленную 48-летнего тренера зовут Анастасия.

Радимов официально был женат дважды. Его последней женой была певица Татьяна Буланова. Они вместе прожили 11 лет, брак распался в 2016 году.

Фото: инстаграм Владислава Радимова

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44 комментария
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#словоалкаша
+86
-10
+76
Настюха лайкнула тут же. Это же так тупо постить фото в Инстаграмме находясь рядом с другом другом, да и вообще тупо туда что то постить
+37
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+25
Пацаны не сдаются)
+20
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+19
И здесь без Моста не обошлось)
+9
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+9
Ответ Alexey Cherin
Настюха лайкнула тут же. Это же так тупо постить фото в Инстаграмме находясь рядом с другом другом, да и вообще тупо туда что то постить
Ну так не пости)
+11
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+7
Остаток вечера провели в смартфонах: постили и перпостили, лайкали и комментили. Совет да лайк вам, короч!
+4
0
+4
Радимов крут тем, что не задирает нос - после Зенита-2 не корчит из себя крутого тренера, пошёл в Медиалигу делать шоу поняв что вряд ли возглавит Зенит. Да и с юмором мужик. Так что красава!
+7
-4
+3
Инста самец
+5
-3
+2
Ответ Alexey Cherin
Настюха лайкнула тут же. Это же так тупо постить фото в Инстаграмме находясь рядом с другом другом, да и вообще тупо туда что то постить
тупо отслеживать кто через сколько лайкнул чей-то пост))
+2
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+2
Желаю Владу всего самого доброго. Болельщик Спартака
+2
0
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Мужику 48 лет , а он все девушек ищет. Что будешь с этой девушкой делать через 10-15 лет ?
+2
-1
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Радимов играл в футбол, какие вопросы?
А Анастасия?
+1
0
+1
Ответ Alexey Cherin
Настюха лайкнула тут же. Это же так тупо постить фото в Инстаграмме находясь рядом с другом другом, да и вообще тупо туда что то постить
Да хорош Вам осуждать других. Это их жизнь, чего хотят, то и делают
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Ответ nick-basil
Первые два брака были один другого хуже. Как говориться - не для примера
У меня есть знакомый, 7 браков, семь сыновей, сейчас женился 8 раз. Всё в мире относительно.
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Ответ LoveGreguar
Про смыслы, про содержание. Есть такое слово низкопробный
А чем смысл и содержание не понравилось?
Кресный отец Копполы в свое время вам понравился? А Славные парни Скорсезе?
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Ответ Pigmalion
А про что вы имели в виду?
Про смыслы, про содержание. Есть такое слово низкопробный
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Ответ LoveGreguar
Дешёвый - это не всегда про деньги)
А про что вы имели в виду?
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Ответ Pigmalion
Сериал вроде весьма недёшевый для российского тв
Дешёвый - это не всегда про деньги)
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Ответ Owen_the_Simple
А должен был быть тег из Бальзака? Или вообще ничего? Как себя правильно делать предложения в 50 лет?
Ну если не понимаешь, то такой же значит. ))

Да какой угодно тег, но не надо связывать тупое кинцо про бандитов и свою помолвку с любимой женщиной.
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Ответ LoveGreguar
Когда взрослый мужик в 50 лет сообщая о своей помолвке с любимой ставит тег из тупого дешёвого сериала - это прям печаль)
А должен был быть тег из Бальзака? Или вообще ничего? Как себя правильно делать предложения в 50 лет?
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Ответ Spaten
И здесь без Моста не обошлось)
Он фоткал
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Ответ Птюч, Ёж.
ты следишь за ним в инсте?))
меня там с 24 го февраля нет
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Ответ KKA
Ну так не пости)
договор!)
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Ответ Alexey Cherin
Настюха лайкнула тут же. Это же так тупо постить фото в Инстаграмме находясь рядом с другом другом, да и вообще тупо туда что то постить
Держи в курсе
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Ответ Alexey Cherin
Настюха лайкнула тут же. Это же так тупо постить фото в Инстаграмме находясь рядом с другом другом, да и вообще тупо туда что то постить
для медийных людей это нормально.
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слово пацана для пацанов)))
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А чего с Кларк не сложилось?
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Ответ nick-basil
Первые два брака были один другого хуже. Как говориться - не для примера
шпритц
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девушкой она была лет ...ать назад...
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Вместе бутылочку жигулевского раздавят.
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