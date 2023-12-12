Радимов сделал предложение своей девушке Анастасии. Он написал об этом в соцсети и добавил хештег #словопацана

Владислав Радимов сделал предложение своей девушке.

«Я сдался 👩‍❤️‍👨💕💍», – написал Радимов в инстаграме и добавил хештег #словопацана.

ФК «Чисто Питер» уточнил, что возлюбленную 48-летнего тренера зовут Анастасия.

Радимов официально был женат дважды. Его последней женой была певица Татьяна Буланова. Они вместе прожили 11 лет, брак распался в 2016 году.

Фото: инстаграм Владислава Радимова