Радимов сделал предложение своей девушке Анастасии. Он написал об этом в соцсети и добавил хештег #словопацана
Владислав Радимов сделал предложение своей девушке.
«Я сдался 👩❤️👨💕💍», – написал Радимов в инстаграме и добавил хештег #словопацана.
ФК «Чисто Питер» уточнил, что возлюбленную 48-летнего тренера зовут Анастасия.
Радимов официально был женат дважды. Его последней женой была певица Татьяна Буланова. Они вместе прожили 11 лет, брак распался в 2016 году.
Фото: инстаграм Владислава Радимова
Кресный отец Копполы в свое время вам понравился? А Славные парни Скорсезе?
Да какой угодно тег, но не надо связывать тупое кинцо про бандитов и свою помолвку с любимой женщиной.