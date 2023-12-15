«Гасилин любит рассказывать про успешный сезон в дубле «Шальке», но ему уже было 20 лет. Беллингем что творит в 20 видели?» Радимов об экс-форварде «Зенита»

Теги Зенит Шальке Амкар Владислав Радимов премьер-лига Россия бундеслига Германия Алексей Гасилин Шальке U-19 Winline Медиалига кино Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов раскритиковал воспитанника «Зенита» Алексея Гасилина.

«Леша Гасилин тут сказал, что его нахождение в «ЧП» («Чисто Питер» – Sports.ru) на шкале между реальностью и ожиданиями он оценил на 1-2 балла из 10. Честно сказать, уникальный случай такого единодушия, потому что наши ожидания от Алексея тоже реализовались примерно на 1-2 балла.

И речь здесь не только и не столько про его вклад на поле, а как раз в те вещи, о которых от говорит как о желаемых – решения в клубе, контент, креатив – уровень его вовлеченности был минимальный.

Он редко появлялся на тренировках, а когда делал это, почему-то активно использовал игроков и тренеров «ЧП» (меня в том числе) для закрытия своих роликов для ЮФЛ, но практически никак не участвовал в насущных делах команды. К сожалению, показалось, что Леша был просто удовлетворен статусом и будучи защищенным контрактом, сам к себе снизил требования в части вклада в «ЧП», сосредоточившись на других делах.

Вообще, это удивительное сочетание отсутствия проактивности и претензий на что-то. А самое грустное – неспособность причины своих бед находить в себе. И в этом – весь Гасилин.

Любит рассказывать, как провел успешный сезон в дубле «Шальке», забывая, что ему тогда уже было 20 лет. Беллингем что творит в 20 лет видели? Да ладно Беллингем, я в РПЛ начал играть в 16, а тут человек в 20 рассказывает, как он здорово играет в четвертом дивизионе Германии и иногда тренируется с основой!

Другая байка – про погубившую успешную карьеру травму. Леша, честен будь в людьми, когда в документальных фильмах о себе рассказываешь! К моменту получения травмы ты два года как сидел на скамейке Перми с 0 забитых мячей, и проблемы твои игровые начались задолго до травмы. Да, мои слова могут показаться жесткими и слишком отрезвляющими, но это, увы, факты.

Иными словами, хочется вспомнить слова персонажа Антибиотика из «Бандитского Петербурга»! И причину того, что у Гасилина настолько низкие ощущения от нахождения в «ЧП» искать нужно в себе, а не в окружающих!

Но если вы думаете, что это все, то нет, сериал «Слово Радимова» только начинается, ждите продолжения!» – заявил главный тренер «Чисто Питер».

Пост Радимов сопроводил фрагментом из сериала «Бандитский Петербург», где Антибиотик говорит: «Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет».

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21 комментарий
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Радимов красиво уложил сопялка
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27 лет, а уже в медиа. Зачем об этом персонаже писать? Кликбэйт?
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Ответ Spaten
Переведите 😀
Радимов говорит, что Гасилин неадекват
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Ответ Amalfitano
Оно и понятно. Медиа требуются новые "герои". Вот они их и придумывают. Если Гасилин супер герой по шкале нынешних медиа, то Иван Саенко атлант на плечах которого держится небо. Он же играл в самой бундеслиге.
Саенко в 24 забил двадцать голов в Бундеслиге и еврокубках + отлично смотрелся на Евро и при этом лимитчиком не был. Вдумайтесь сейчас, 20 голов в топ5 лиге. Мы сейчас каждый чих Захаряна под лупой исследуем с околонулевым КПД.

Правда падение Вани после возвращения в Россию было трагическим. Почти как у Бугаева
+8
-1
+7
Оно и понятно. Медиа требуются новые "герои". Вот они их и придумывают. Если Гасилин супер герой по шкале нынешних медиа, то Иван Саенко атлант на плечах которого держится небо. Он же играл в самой бундеслиге.
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Закопал просто.
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Кто такой Гасилин и почему о нем говорят?
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По факту
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Ответ </c/>
обычный воспитанник зенита, по пердям да медиа клубам только годны...
мясным лучше про подвиги воспитпников молчать...
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Ответ tolstiy
мясным лучше про подвиги воспитпников молчать...
Погребняк, Дзюба, Бакаев из последних...
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Гасилин так то перспективы подавал, думал хотя бы в середняке рпл заиграет
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гасилин же неадекватный с завышенным чсв
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Ответ TaR
Кто такой Гасилин и почему о нем говорят?
воспитанник Радимова..
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Ответ TaR
Кто такой Гасилин и почему о нем говорят?
человек какой то вроде
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Ответ TaR
Кто такой Гасилин и почему о нем говорят?
Гасилин - это бывший футболист Зенит раньше подававший надежды, но это оказалось не так. Если бы он приходил на тренировки раньше всех, а уходил позже всех, часа на два, тогда из него может быть получился бы хороший футболист. А сейчас мы знаем, кто он.
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