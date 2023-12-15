«Гасилин любит рассказывать про успешный сезон в дубле «Шальке», но ему уже было 20 лет. Беллингем что творит в 20 видели?» Радимов об экс-форварде «Зенита»

Владислав Радимов раскритиковал воспитанника «Зенита» Алексея Гасилина.

«Леша Гасилин тут сказал, что его нахождение в «ЧП» («Чисто Питер» – Sports.ru) на шкале между реальностью и ожиданиями он оценил на 1-2 балла из 10. Честно сказать, уникальный случай такого единодушия, потому что наши ожидания от тоже реализовались примерно на 1-2 балла.

И речь здесь не только и не столько про его вклад на поле, а как раз в те вещи, о которых от говорит как о желаемых – решения в клубе, контент, креатив – уровень его вовлеченности был минимальный.

Он редко появлялся на тренировках, а когда делал это, почему-то активно использовал игроков и тренеров «ЧП» (меня в том числе) для закрытия своих роликов для ЮФЛ, но практически никак не участвовал в насущных делах команды. К сожалению, показалось, что Леша был просто удовлетворен статусом и будучи защищенным контрактом, сам к себе снизил требования в части вклада в «ЧП», сосредоточившись на других делах.

Вообще, это удивительное сочетание отсутствия проактивности и претензий на что-то. А самое грустное – неспособность причины своих бед находить в себе. И в этом – весь Гасилин.

Любит рассказывать, как провел успешный сезон в дубле « », забывая, что ему тогда уже было 20 лет. Беллингем что творит в 20 лет видели? Да ладно Беллингем, я в РПЛ начал играть в 16, а тут человек в 20 рассказывает, как он здорово играет в четвертом дивизионе Германии и иногда тренируется с основой!

Другая байка – про погубившую успешную карьеру травму. Леша, честен будь в людьми, когда в документальных фильмах о себе рассказываешь! К моменту получения травмы ты два года как сидел на скамейке Перми с 0 забитых мячей, и проблемы твои игровые начались задолго до травмы. Да, мои слова могут показаться жесткими и слишком отрезвляющими, но это, увы, факты.

Иными словами, хочется вспомнить слова персонажа Антибиотика из «Бандитского Петербурга»! И причину того, что у Гасилина настолько низкие ощущения от нахождения в «ЧП» искать нужно в себе, а не в окружающих!

Но если вы думаете, что это все, то нет, сериал «Слово Радимова» только начинается, ждите продолжения!» – заявил главный тренер « ».

Пост Радимов сопроводил фрагментом из сериала «Бандитский Петербург», где Антибиотик говорит: «Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет».