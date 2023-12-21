Радимову не нравятся драки в медиафутболе: «Откуда такая злоба, агрессия? В каждом матче происходил мордобой, было банально небезопасно»

Владислав Радимов рассказал, какие две вещи ему не нравятся в медиафутболе.

«Как в профессиональном футболе судейство – одна из наших проблем, так и в медийном.

В нашей игре с « » возникла странная ситуация, когда судья ошибся, а потом получил отстранение. За что – я так и не понял. В моем представлении, наказывая судью за ошибку, мы не решаем судейскую проблему. Отстранять можно и нужно за преднамеренные недобросовестные действия, а если казнить судей именно за ошибки, мы в итоге придем к тому, что даже последние энтузиасты плюнут на судейство – ну зачем им постоянный стресс и хейт?

Еще один эпизод. В игре « » против судье во время матча пообещали набить лицо, если он поставит пенальти. Ну и как к такому относиться? Как воспринимать его решения? Он действительно так считает или беспокоится за свою безопасность? Мы никогда этого не узнаем.

У меня самого всегда с судьями отношения были не самые теплые, но мы просто рискуем растерять последних из тех, кто готов за эту неблагодарную работу взяться.

Что я еще никогда не пойму, так это драки. В какой-то момент просто в каждом матче Медиалиги происходил мордобой, все грани были нарушены, становилось банально небезопасно. Хорошо, что быстро это потушили, в том числе оперативным вмешательством руководителей лиги и дисквалификациями.

Но все равно не понимаю, откуда эта злость, агрессия, желание навредить друг другу. Мне кажется, что лига должна быть про доброту, радость, эмоции. Чего греха таить, сам я ангельским характером как игрок не отличался, но то ведь профи. Откуда такая злоба в медифутболе – честно, не понимаю», – написал Радимов в своем блоге на Sports.ru.

Новый пост Радимова: объяснил проблему Медиалиги на примере «Реала» c «Барсой», сравнил отказ от сборной с «Письмом четырнадцати»