Радимов о зарплатах в медиафутболе: «От 100 тысяч получают запасные «Броуков». Такие условия считаются очень хорошими даже в «Зените-2»

Владислав Радимов сравнил зарплаты в медиафутбольной команде и «Зените-2».

«Не все болельщики поняли историю с участием медиакоманд в Кубке России. Я же считаю, что это совершенно нормальная практика, если мы хотим сделать турнир популярнее. Но хочется обратить внимание вот на что.

Недавно « », даже не самая богатая команда лиги, опубликовали зарплатную ведомость. Даже запасные получают от 100 тысяч рублей в месяц. Поверьте, такие условия считаются очень хорошими даже в «Зените-2», где я работал.

Поэтому, когда в Кубке команда Медиалиги обыграет кого-то из профиков, у которых зарплата меньше, чем у них, не нужно называть это сенсацией. Это давно уже не сенсация, а закономерность», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

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