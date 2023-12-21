Радимов о зарплатах в медиафутболе: «От 100 тысяч получают запасные «Броуков». Такие условия считаются очень хорошими даже в «Зените-2»
Владислав Радимов сравнил зарплаты в медиафутбольной команде и «Зените-2».
«Не все болельщики поняли историю с участием медиакоманд в Кубке России. Я же считаю, что это совершенно нормальная практика, если мы хотим сделать турнир популярнее. Но хочется обратить внимание вот на что.
Недавно «Броуки», даже не самая богатая команда лиги, опубликовали зарплатную ведомость. Даже запасные получают от 100 тысяч рублей в месяц. Поверьте, такие условия считаются очень хорошими даже в «Зените-2», где я работал.
Поэтому, когда в Кубке команда Медиалиги обыграет кого-то из профиков, у которых зарплата меньше, чем у них, не нужно называть это сенсацией. Это давно уже не сенсация, а закономерность», – сказал главный тренер «Чисто Питер».
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Настало время офигительных историй😏