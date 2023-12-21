Радимов о зарплатах в медиафутболе: «От 100 тысяч получают запасные «Броуков». Такие условия считаются очень хорошими даже в «Зените-2»

Теги Владислав Радимов Вторая лига Б Зенит-2 деньги Winline Медиалига БроукБойз Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов сравнил зарплаты в медиафутбольной команде и «Зените-2».

«Не все болельщики поняли историю с участием медиакоманд в Кубке России. Я же считаю, что это совершенно нормальная практика, если мы хотим сделать турнир популярнее. Но хочется обратить внимание вот на что. 

Недавно «Броуки», даже не самая богатая команда лиги, опубликовали зарплатную ведомость. Даже запасные получают от 100 тысяч рублей в месяц. Поверьте, такие условия считаются очень хорошими даже в «Зените-2», где я работал.

Поэтому, когда в Кубке команда Медиалиги обыграет кого-то из профиков, у которых зарплата меньше, чем у них, не нужно называть это сенсацией. Это давно уже не сенсация, а закономерность», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

Новый пост Радимова: объяснил проблему Медиалиги на примере «Реала» c «Барсой», сравнил отказ от сборной с «Письмом четырнадцати»

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8 комментариев
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Ответ Sergio1964
Откуда у них деньги, объясните кто- нибудь экономическую составляющую ( с цифрами!) медиаклуба.
Букмекеры, спонсоры.
+16
0
+16
Медиалига это дно,это цирк)
+18
-3
+15
Ответ Sergio1964
Откуда у них деньги, объясните кто- нибудь экономическую составляющую ( с цифрами!) медиаклуба.
Откуда деньги у клубов примьер лиги , гос компании, буки , нефть ,газ . У нас в стране на футболе не зарабатывают , а только тратят и отмывают , ну ещё воруют .В медиа футболе тоже самое , только в миниатюре
+7
-1
+6
«Такие условия считаются очень хорошими даже в «Зените-2»

Настало время офигительных историй😏
+4
-1
+3
Ответ Sergio1964
Откуда у них деньги, объясните кто- нибудь экономическую составляющую ( с цифрами!) медиаклуба.
Буки - легализованный лохотрон
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