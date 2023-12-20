Терлецкий о «Чисто Питер»: «Сейчас у них очень хороший контракт с букмекером»
У «Чисто Питер» один из самых больших контрактов с букмекером в медиафутболе.
Об этом рассказал журналист Севастиан Терлецкий.
Беседа состоялась в рамках подкаста Василия Уткина, гостями которого стали Севастиан Терлецкий (телеграм-канал «Крысева») и Иван Кириллов («Некласико»).
Уткин: «Кто-то из игроков «Чисто Питер» говорил, что сезон в МФЛ – это десятки миллионов рублей».
Терлецкий: «Думаю, у «Чисто Питер» точно. На самом деле расходы «Чисто Питер» сложно оценить, потому что они бесплатно получают инфраструктуру. Бесплатно получают продакшен. Не бесплатно, но это «Зенит» дает. Большая экономия».
Уткин: «При этом у них есть дорога»
Терлецкий: «Дорога есть, но им сильно помогал «Зенит». Сейчас у них очень хороший контракт со спонсором букмекером. Наверное, он входит в топ-5 в Медиалиге.
Там прямо большие деньги. Пока это выглядит странно, но, как я понимаю, цель – через медиафутбол зайти в город».