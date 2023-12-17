«Как так вышло, что лучший бомбардир «Локомотива» защитник? Для меня это до сих пор загадка». Тикнизян о Матче звезд Кубка России

Наир Тикнизян поделился эмоциями от Матча звезд Кубка России.

– Как тебе шоу?

– Все супер. Сегодня очень много людей пришло посмотреть на нас. Поболеть за кого-то лично. Я счастлив быть участником этого мероприятия.

– В футболе редко проводят матчи звезд, чаще в баскетболе или хоккее. Ты наблюдаешь за таким?

–В НБА и НХЛ такая практика есть. Я надеюсь, что мы тоже будет прививать подобные вещи.

– Какой для тебя самый лучший матч звезд, который ты когда-либо видел?

– Я подробно ни разу не смотрел. Мне трудно выбрать. Сегодняшний вечер будет одним из лучших.

– Как так вышло, что лучший бомбардир «Локомотива» защитник?

– Для меня это до сих пор загадка. Я сегодня по мячу попасть не могу. Точно не из-за давления. Это вальяжность, – рассказал защитник « » в беседе с корреспондентом .ru Ильей Ковалевым.