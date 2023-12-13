«Я знакомым из ЦСКА после матча с 2D говорил: «Вы могли выйти не полупьяные на эту игру?» Тикнизян о возможном матче «Локомотив» – 2Drots

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Наир Тикнизян 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Наир Тикнизян высказался о том, хотел бы он провести товарищеский матч с 2Drots.

Армейцы проиграли клубу Winline Медиалиги (1:2) в товарищеском матче в марте 2023 года.

«Были разговоры, что 2D могли сыграть с «Локомотивом»? Если бы этот матч состоялся, то мы обязаны были бы выиграть.

Чтобы не случилось того, что случилось после матча ЦСКА и 2Drots. 2D выиграли, пошли разговоры, что медиафутбол ничем не хуже большого футбола по уровню.

В медиафутболе играют хорошие ребята, бывшие футболисты. Но мы тренируемся гораздо больше, живем этим делом.

У меня много знакомых в ЦСКА, я им говорил: «Пацаны, вы могли хотя бы выйти не полупьяные на эту игру?» Я шучу, понятное дело.

В целом, если бы матч состоялся, то это было бы круто. Уважительно бы относился, играл бы так же, как и в официальной игре», – сказал защитник «Локомотива».

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