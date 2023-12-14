«Это круто, потому что жизнь – это эмоции! Это выглядит очень зрелищно!» Тикнизян о медиафутболе

Теги Локомотив премьер-лига Россия сборная Армении по футболу Алишер Рахимов Наир Тикнизян Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Наир Тикнизян позитивно высказался о медиафутболе.

– Насколько тебе близок медиафутбол? Следишь?

– Я не смотрю медиафутбол, но из последнего – слышал там о четвертом сезоне МФЛ. Изо всех щелей слышал: «Алишер, Алишер». Подумал, чего на парня так накинулись, а потом посмотрел обзор. Эту развязку можно было номинировать на Оскар.

Если брать обычный футбол, у нас много ограничений, а там много, что дозволено: ты можешь выбегать с камерой, праздновать голы как-то эмоционально. Это круто, потому что жизнь – это эмоции! Это выглядит очень зрелищно!

– А ты знаешь про правила Медиалиги?

– Мне Яна [жена] рассказывала. Есть оранжевый мяч, если ты забиваешь это за два. Чистое время, что у меня вызвало удивление. Когда мяч уходит в угловой, аут – время останавливается. А вот эти буллиталити были популярны в Америке, думаю, взяли оттуда.

– В профессиональном футболе что-то из этого прижилось бы? И стоит ли вообще пробовать?

– О чистом времени высказывался еще Пике, я читал на Sports.ru, что скоро футбол уйдет от этих правил. Добавленного времени не будет, будет чисто время. Я не знаю, как изменения повлияют на игру в целом. Но на мой взгляд, как все есть, так надо и оставить, – рассказал защитник «Локомотива» и сборной Армении.

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3 комментария
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Да что мелочиться, надо того турецкого, который кулаками плюет пригласить, там еще вроде был то ли с Кипра то ли из Греции, который с пистолетом на поле выбегал. И играть в Грозном под аккомпанемент микрофона. Вот это будут эмоции
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Мой внутренний перфекционист недоволен, почему в медиалиге ещё не бегает ногомячист с кликухой Чушпан!?!? Недоработали.
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Их кто-то принудительно силой заставляют говорить о «медиафутболе» ?!
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