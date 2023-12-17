Тикнизян о том, что стоит 7 млн евро на Transfermarkt: «А на самом деле – 500 тысяч»

Наир Тикнизян считает, что стоит 500 тысяч евро.

– Transfermarkt обновил цены на футболистов . Как думаешь, сколько ты стоишь?

– Я видел – 7 миллионов.

– Согласен?

– 7 миллионов – это по факту, а на самом деле – 500 тысяч евро, – сказал защитник «Локомотива» с улыбкой.

В этом сезоне провел 23 матча за « » в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику 24-летнего левого защитника можно найти здесь.

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