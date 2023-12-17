Тикнизян о том, что стоит 7 млн евро на Transfermarkt: «А на самом деле – 500 тысяч»
Наир Тикнизян считает, что стоит 500 тысяч евро.
– Transfermarkt обновил цены на футболистов РПЛ. Как думаешь, сколько ты стоишь?
– Я видел – 7 миллионов.
– Согласен?
– 7 миллионов – это по факту, а на самом деле – 500 тысяч евро, – сказал защитник «Локомотива» с улыбкой.
В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
Полную статистику 24-летнего левого защитника можно найти здесь.
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