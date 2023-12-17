Тикнизян о том, что стоит 7 млн евро на Transfermarkt: «А на самом деле – 500 тысяч»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян деньги Футбол

Наир Тикнизян считает, что стоит 500 тысяч евро.

– Transfermarkt обновил цены на футболистов РПЛ. Как думаешь, сколько ты стоишь?

– Я видел – 7 миллионов.

– Согласен?

– 7 миллионов – это по факту, а на самом деле – 500 тысяч евро, – сказал защитник «Локомотива» с улыбкой.

В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику 24-летнего левого защитника можно найти здесь.

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10 комментариев
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Вообще он производит впечатление адекватного человека. Надеюсь уедет играть в Европу и будет прогрессировать там.
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справедливости ради 7 млн он реально стоит. очень хорош
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Статка-то у Тикнизяна вообще норм, учитывая, что некоторые матчи он проводил в начале на позиции защитника
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Какой трезвомыслящий Тикнизян)
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Ты бесценный
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«7 миллионов - это по факту, а на самом деле - 500 тысяч евро» - очень содержательное высказывание, «по факту» и «на самом деле» ведь противоположные по смыслу конструкции, хотя мальчик футболист, чему тут удивляться.
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Помню, как продавали актив Марадишвили и в довесок Тикнизяна, а оно вон как обернулось
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