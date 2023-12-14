Георгий Черданцев: «Для меня хейтеров не существует. Если кому-то делать нечего, он тычет кнопки в интернете»
Георгий Черданцев рассказал об отношении к хейтерам.
В декабре Черданцев получил телевизионную премию «ТЭФИ» как «лучший спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».
– Я на этих людей, хейтеров, не обращаю внимания. Их – нет. Реакция подписчика, пользователя интернета – это же просто кнопка. Что и кто за ней скрывается, мы не знаем.
Этот же человек может подойти ко мне, сфотографироваться, что-то еще. Обращать внимание на лайки и дизлайки в интернете я давно перестал. Людей, которые их ставят, нет, они не существуют. Это всего лишь интернет.
– Но есть же такие, кто радуется, когда кому-то плохо?
– Ну, слушайте, интернет – это книга жалоб и предложений. Если кому-то скучно и делать нечего, он тычет кнопки в интернете.
Лучше почитать книжку или посмотреть хорошую футбольную трансляцию. И полезнее, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Хотелось бы напомнить Черданцеву, что те, кто много заняты и кому все время есть, что делать, те и футбол и его передачи не смотрит :) Кажется, он забыл, что он в целом работает в сфере досуга.
Если бы он такое выдал бы в Италии, то его вполне могли бы уволить.
ЗЫ в том что чердак на самом деле читает комменты и у него бомбит, я более чем уверен.
У вас в слове "худший" 2 ошибки😀