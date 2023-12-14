Георгий Черданцев: «Для меня хейтеров не существует. Если кому-то делать нечего, он тычет кнопки в интернете»

Теги премьер-лига Россия Георгий Черданцев интернет соцсети Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев рассказал об отношении к хейтерам.

В декабре Черданцев получил телевизионную премию «ТЭФИ» как «лучший спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».

– Я на этих людей, хейтеров, не обращаю внимания. Их – нет. Реакция подписчика, пользователя интернета – это же просто кнопка. Что и кто за ней скрывается, мы не знаем.

Этот же человек может подойти ко мне, сфотографироваться, что-то еще. Обращать внимание на лайки и дизлайки в интернете я давно перестал. Людей, которые их ставят, нет, они не существуют. Это всего лишь интернет.

– Но есть же такие, кто радуется, когда кому-то плохо?

– Ну, слушайте, интернет – это книга жалоб и предложений. Если кому-то скучно и делать нечего, он тычет кнопки в интернете.

Лучше почитать книжку или посмотреть хорошую футбольную трансляцию. И полезнее, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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33 комментария
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Ну врёт же. И все комменты читает и все лайки считает!))
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Как же он презрительно относится к людям...
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если кому-то скучно и делать нечего, он берет валютную ипотеку
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какой важный курица. Черданцев последний комментатор с кем бы захотелось иметь общее фото, хотя в целом ни с кем из комментатор. Вы обслуга, но мнят себя звёздами на уровне футболистов 🤷‍♂️
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-2
+11
Ответ alexsem69
Жора😆😆😆
Ипотека
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Обычный обслуживающий персонал, единственная задача которого-комментировать происходящее на поле, и стараться не мешать просмотру футбола-возомнили себя крутыми медиа персонами, к мнению которых кто то ещё должен прислушиваться.
+7
0
+7
Кнопки тыкают все кто в интернете сидят, а вот когда футбол комментирует футбол Чердак или Жора Ипотека по фамилии Черданцев, то большинство выключает звук, а остальные убавляют звук, так как соседи могут вызвать полицию на дом, типа где то убивают людей или режут свиней в квартирах.
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0
+6
черданцева не существует
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+5
Ответ Клирик
Ну врёт же. И все комменты читает и все лайки считает!))
и дизлайки ставит.
+6
-1
+5
Кому я не нравлюсь - тот хейтер. Кто хейтер - тот бесполезный и ничем не занятый человек.
Хотелось бы напомнить Черданцеву, что те, кто много заняты и кому все время есть, что делать, те и футбол и его передачи не смотрит :) Кажется, он забыл, что он в целом работает в сфере досуга.
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Жора😆😆😆
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Ответ Фанат Сан-Марино
Ипотека
валютная
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Ответ caunte
Как же он презрительно относится к людям...
Кто сам худой, у того и всё вокруг худо…
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"Для меня вообще нет ничего, кроме денег", - подытожил Георгий.
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Ответ caunte
Как же он презрительно относится к людям...
А после этого он ещё смеет жаловаться, что хочет зарплату как у ведущих на итальянском спортивном телевидении.
Если бы он такое выдал бы в Италии, то его вполне могли бы уволить.
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Ответ ApXuMaHqPuT
В декабре Черданцев получил телевизионную премию «ТЭФИ» как «лучший спортивный комментатор/ведущий спортивной программы». У вас в слове "худший" 2 ошибки😀
комментатор и черданцев в одном предложении? странно... так быть не должно.
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вот собственно чердак и расписался в том что ему на всех положить. молодец. деградируй дальше.
ЗЫ в том что чердак на самом деле читает комменты и у него бомбит, я более чем уверен.
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"Тычет кнопки в интернете". Звучит старпёрски как-то
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Если комментатор постоянно просто не готов к матчам, то как он может хоть какой-то приз получать?
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Нет комментатора Георгия есть Жора ипотека
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В декабре Черданцев получил телевизионную премию «ТЭФИ» как «лучший спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».

У вас в слове "худший" 2 ошибки😀
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"Я на этих людей, хейтеров, не обращаю внимания. Их – нет" - жаль с ипотекой такое не проканает)
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Можно было более деликатно высказаться в духе "нет такого человека который бы всем нравился" итп
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Тебе делать нечего
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Ответ Даня Чебыкин
валютная
В баксах
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Ответ Фанат Сан-Марино
В баксах
да судя по ускоглазости там юани. жора умеет в валюту вкладываться. хотя может просто вечно с перепою.
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Почему-то старый ипотечный обсос считает себя мегазвездой.
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Ответ Любезный Коссутий
если кому-то скучно и делать нечего, он берет валютную ипотеку
крайне недооцененный коммент!
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Жора Крыжовников
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Ответ T622222
Кто сам худой, у того и всё вокруг худо…
где ьн худой? у него рожа в экран не влазит.
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