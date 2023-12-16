Нагучев об отказе игроков общаться с прессой: «Некоторые не любят футбол и медиа – это нормально»

Теги Роман Павлюченко Sports.ru Иван Новосельцев Роман Нагучев Матч ТВ Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался об общении футболистов с прессой.

– Профессионалы не дают комментарии. Почему до сих пор приходится объяснять, что нужно разговаривать прессой?

– Потому что это процесс. Из точки А в точку Б нельзя перейти по щелчку. Но некоторые футболисты хорошо разговаривают. Некоторые хуже. Некоторые просто стесняются. А некоторые не любят футбол и медиа – это нормально.

Я помню, что с Романом Павлюченко играл Бенуа Асу-Экотто. Он вообще не любил футбол. Он научился в него почему-то играть, но не любил его. Он не смотрел матчи, не ездил в сборную и играл за «Тоттенхэм», потому что там платили деньги. Ему было все равно. И разговаривал он тоже довольно скромно. Ему было все это просто не интересно. У него была совсем другая жизнь и другие увлечения. Это тоже нормально.

Поэтому каждый сам выбирает. Но говорящих хорошо футболистов стало с годами гораздо больше. Сейчас Ваня Новосельцев работает для канала 2х2. По-моему, это уже говорит о том, что футболисты очень хотят быть мейдийными в гораздо большей степени, чем раньше, – рассказал Нагучев в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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6 комментариев
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А еще некоторые не любят таких как ты, Ром
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А в футбол играть ведь тоже нужно?
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Ответ Nik Yeremich
А еще некоторые не любят таких как ты, Ром
А он причём тут?
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Не разговаривают с прессой?! Нет, не так. Просто некоторые журналюги не пользуются уважением футболистов, которые по этой причине стараются с такими не общаться.
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Ответ Alexei Pavlyukov
А в футбол играть ведь тоже нужно?
в перерывах между интервью и прочей медийкой😆
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