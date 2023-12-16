Нагучев об отказе игроков общаться с прессой: «Некоторые не любят футбол и медиа – это нормально»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался об общении футболистов с прессой.

– Профессионалы не дают комментарии. Почему до сих пор приходится объяснять, что нужно разговаривать прессой?

– Потому что это процесс. Из точки А в точку Б нельзя перейти по щелчку. Но некоторые футболисты хорошо разговаривают. Некоторые хуже. Некоторые просто стесняются. А некоторые не любят футбол и медиа – это нормально.

Я помню, что с играл Бенуа Асу-Экотто. Он вообще не любил футбол. Он научился в него почему-то играть, но не любил его. Он не смотрел матчи, не ездил в сборную и играл за « », потому что там платили деньги. Ему было все равно. И разговаривал он тоже довольно скромно. Ему было все это просто не интересно. У него была совсем другая жизнь и другие увлечения. Это тоже нормально.

Поэтому каждый сам выбирает. Но говорящих хорошо футболистов стало с годами гораздо больше. Сейчас Ваня работает для канала 2х2. По-моему, это уже говорит о том, что футболисты очень хотят быть мейдийными в гораздо большей степени, чем раньше, – рассказал Нагучев в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.