Черданцев о Медиалиге: «Хорошо, когда молодежь смотрит футбол, а не дует пивас или курит травку. Но как родитель я не могу принять скандалы, мат-перемат»

высказался о влиянии медийного футбола на молодежь.

«С одной стороны, хорошо, что возможность играть в футбол получают не только игроки профессиональных клубов. Пускай это будет медийная лига или плюшевая лига – была такая раньше в Москве, я сам в ней играл. Чем больше футбола, тем лучше.

Хорошо, когда молодежь играет либо смотрит футбол, а не дует пивас из баллона или курит травку. С точки зрения популяризации футбола медийный футбол – это хорошо. Но вот в плане воспитания происходящее в этой лиге вызывает вопросы.

Я не ханжа, но как родитель подростка, который тоже все это смотрит, не могу принять все эти постоянные скандалы, мат-перемат и тому подобные вещи. Неправильно, что все это происходит на глазах детей, а они ведь целевая аудитория медийного футбола. Все-таки надо соблюдать этические границы», – сказал комментатор .

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