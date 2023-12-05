Черданцев про «Слово пацана»: «Властям Татарстана не злиться на сериал нужно, а показывать и говорить: «Посмотрите, в какой модный город превратилась Казань за 20 лет»

Теги премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ кино Футбол

Георгий Черданцев вновь поделился мнением о сериале «Слово пацана».

Ранее комментатор «Матч ТВ» написал о сериале: «Хорошее кино. Кто нашел там героизацию или роматизацию уличных банд – непонятно. Странно искать пропаганду в собственном прошлом».

«В Казани я оказался в первый раз в 2003 году, когда «Рубин» вышел в высший дивизион. Это был другой город по сравнению с тем, что сейчас. Жуткие дороги, кромешная тьма ночью, ну и вообще как-то неуютно.

Повезли меня после матча местные знакомить с вечерней Казанью. Там только-только начали открываться всякие заведения. В одно зашли, в другое: везде красиво, видно только что открылись, все новенькое. При этом ни одного человека. Нигде.

Зашли еще в одно место, мой сопровождающий ушел в туалет. Сижу один за столом. Вдруг в помещение заходит человек. С ним еще трое. Как человек вышел на свет, смотрю, у него пиджак надет на голое тело. В буквальном смысле слова. Грудь вся в татуировках. На голове кепка. Я думал, такое бывает только в кино. Оказалось, нет. Вошли молча, осмотрелись и сели прямо напротив меня. Который в кепке – чуть впереди, остальные сзади. Сел и смотрит на меня. Молча.

Не знаю, что было бы дальше, но тут вышел мой местный сопровождающий, отвел этого в кепке в сторону, о чем-то они переговорили, те ушли за другой стол. И это 2003 год. Не конец 80-х.

Я спрашиваю: «Что это было?» А мой товарищ отвечает: «Да это уголовники местные, с района. У нас в городе таких много». И так спокойно это сказал, будто так и надо. Но, видимо, для Казани того времени это было нормально.

Поэтому, мне кажется, властям в Татарстане не злиться на сериал «Пацаны» нужно, а показывать его на каждом углу и говорить: вы посмотрите в какой модный и красивый город превратилась Казань всего за каких-то 20 лет! Все же познается в сравнении», – написал Черданцев.

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77 комментариев
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ладно пацаны, зачеркиваем из списка чушпанов, но пока только карандашом
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Ответ Yerkebulan
Наконец-то спортс нашел новость куда можно пихнуть этот сериал
Наконец-то Чердак что-то дельное сказал
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Наконец-то спортс нашел новость куда можно пихнуть этот сериал
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Хоть раз Черданцев дело сказал)
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В кои-то веки соглашусь с Черданцевым. Последние 10 лет Казань стала городом куда ездят на выходные. А 30 лет назад она была городом, не куда ездят, а откуда приезжают на гоп-стоп.
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эй модник получи в подбородник!
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+14
властям татарстана лучше пробки в куюках исправить
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+9
Ответ Степан Шевцов
Комментарий удален модератором
и сериал между прочим, достаточно интересный. ни каждый поймёт смысл данного творчества
+15
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Сериал шляпа
Хотя ща меня дети в порошок сотрут
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-16
+8
Раз в год и... Даже Черданцев иногда бывает прав.
+11
-5
+6
Ответ Гекдениз Кардениз
Чердак чушпан
Мне кажется не Чердак а ты, судя по высказываниям
+6
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+4
Комментатор, экономист , знаток банковского дела , литературовед , ас в грамматике , теперь еще и урбанист. Как я рад , что мы в одно время живем; это ж просто светоч талантов
+6
-2
+4
Ответ Гекдениз Кардениз
Сериал должен идти с 18+ , звездюки насмотревшись будут подражать главным героям ну и воевать за асфальт с другими районами те кто был молод в то время и в 90-е ностальгируют за те времена , но и помнят сколько беспредела происходило и сколько людей искалечено и убито
Ну и так идет с 18+
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
А власти Татарстана злились?
власти Татарстана запретили снимать в Казани и сериал снимали в Ярославле.
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Врет чердак- в 2003 бывал в Казани раз 5, и в заведениях бывал- супер город народу в клубах много было, спокойно абсолютно,
всегда приезжал с удовольствием...
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С одной стороны да, с другой стороны, вот я был в Казани года 3 назад в последний раз.
Ну вот есть вон тот центр, где река. Ну есть пара маршрутов туристических. Чуть свернцшь и 2003
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Сопровождающий сказал местным уголовникам что это авторитет Жора Московскй и они отстали
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В 2003 г. могли бы и Дементьева в Казань заслать.
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слово чердака
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Я не знаю о какой высокохудожественной режиссуре может идти речь, когда сериал сделал человек, снявший последние части Ёлок (даже не первые, которые хотя бы для одного раза достойные), "Самый лучший день", и "горько".
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Ответ vital_23
Чердак удивил, второй раз дело говорит за день, удивительно прям, но из чушпаков не вычеркиваем, может и переобуться
ты типа Виталик правильный пацан? что то сомневаюсь.
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Ответ Птюч, Ёж.
а в чем смысл? интересный сериал, актеры молодые играют неплохо. посмотрю да забуду.
обожаю спортс, на вопрос куча минусов без ответа.
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Ответ Мишаня Кравцов
Комментарий удален модератором
смешно читать такое от Мишани🤣
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Ну если Чердак разбрасывается комплиментами к сериалу, значит точно знаю, что смотреть его не стоит.
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это каждому городу 80-90хх присуще. главное чтобы эти времена больше не вернулись. сам 80 г.в. и все это в школе в Тольятти проходили на раз...
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Сериал должен идти с 18+ , звездюки насмотревшись будут подражать главным героям ну и воевать за асфальт с другими районами те кто был молод в то время и в 90-е ностальгируют за те времена , но и помнят сколько беспредела происходило и сколько людей искалечено и убито
+2
-1
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Жил в Татарстане в конце нулевых, еще тогда отголоски той эпохи оставались. Начиная от манеры общаться пацанов до тарантиновский историй типа комерс взялся страсусов разводить под Казанью, не поделился, приехали ребята постреляли птиц из калаша. Дикий регион и это я еще в Сибири рос в 90е.
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Зашли еще в одно место, мой сопровождающий ушел в туалет. Сижу один за столом. Вдруг в помещение заходит человек. С ним еще трое. Как человек вышел на свет, смотрю, у него пиджак надет на голое тело. В буквальном смысле слова. Грудь вся в татуировках. На голове кепка. Я думал, такое бывает только в кино. Оказалось, нет. Вошли молча, осмотрелись и сели прямо напротив меня. Который в кепке – чуть впереди, остальные сзади. Сел и смотрит на меня. Молча.
Да это, наверное, рэпер Сява в этот момент свой клип снимал)
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Ответ Prokuror Prokurorov
Я не знаю о какой высокохудожественной режиссуре может идти речь, когда сериал сделал человек, снявший последние части Ёлок (даже не первые, которые хотя бы для одного раза достойные), "Самый лучший день", и "горько".
Не смотрел перечисленные вами картины, но данная работа говорит о том, что компоненты фильма хорошо сложены, а режиссер - важная часть этого пазла.
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Ответ Pigmalion
Вижу подсоса Бэдкомедиана. Горько - весьма хороший фильм.
"Горькоед" детектед.)
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Ответ Назарбек Рамунанаев
сериал любое гавно. посмотрел 3 серии, не одной положительной эмоции не получил. Хотя для Жоры крыжовникова вполне сойдет
В короткометражке Крыжовникова "Проклятие" вся правда об актерской жизни.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Назарбек Рамунанаев
сериал любое гавно. посмотрел 3 серии, не одной положительной эмоции не получил. Хотя для Жоры крыжовникова вполне сойдет
начни книги читать. сериал топ. хейтишь потому что модно хейтить))) чушпан одним словом.
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Ответ JohnnyMulka
Сериал шляпа Хотя ща меня дети в порошок сотрут
Комментарий удален модератором
Ответ nikitoq
Ни каждый
не)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Гроссмейстер Д
Ну если Чердак разбрасывается комплиментами к сериалу, значит точно знаю, что смотреть его не стоит.
т.е если Черданцев похвалит Титаник, значит фильм смотреть не стоит? Если Черданцев покритикует что-то значит ты это полюбишь? собственное мнение вышло из чата? ахахахахахах.
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сериал любое гавно. посмотрел 3 серии, не одной положительной эмоции не получил. Хотя для Жоры крыжовникова вполне сойдет
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Ответ Гекдениз Кардениз
Сериал должен идти с 18+ , звездюки насмотревшись будут подражать главным героям ну и воевать за асфальт с другими районами те кто был молод в то время и в 90-е ностальгируют за те времена , но и помнят сколько беспредела происходило и сколько людей искалечено и убито
Не будут, времена не те. Если раньше за слова нужно было отвечать, то сейчас всем плевать. На спортсе коммент написал, оскорбил, удалили, забыли. И это не 90-е, а конец 80-х, перестройка. Другие принципы и понятия, как раз только зарождались 90-е и беспредел.
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Ответ Yerkebulan
Наконец-то спортс нашел новость куда можно пихнуть этот сериал
Комментарий удален модератором
Ответ Никому_никабельный
Сопровождающий сказал местным уголовникам что это авторитет Жора Московскй и они отстали
Нее, так бы забухать с ним попытались. Сказал, что мент командировочный.
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Ответ Yerkebulan
Наконец-то спортс нашел новость куда можно пихнуть этот сериал
Вчера была одна на ветке мма
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а почему голый в татуировках не захотел Георгия?
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Я спрашиваю: «Что это было?» А мой товарищ отвечает: «Да это уголовники местные, с района спрашивали кто будет крыши делать на стадионах»
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Черданцев ещё и крутой кинокритик
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Все у нас трендовое. Колумбайны как в лучших домах Пврижа
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Ответ Groznyi2024
Не будут, времена не те. Если раньше за слова нужно было отвечать, то сейчас всем плевать. На спортсе коммент написал, оскорбил, удалили, забыли. И это не 90-е, а конец 80-х, перестройка. Другие принципы и понятия, как раз только зарождались 90-е и беспредел.
но именно поднявшийся взрослый, организованный криминалитет, в некоторых местах и прикрыл этот молодёжно-подростковый беспредел, в масштабах район на район, улица на улицу
возможно, был такой негласный уговор с властями
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слово чушпана. слезы на асфальте
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Примазался
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Комментарий удален модератором
Менты, воры, военные - сплошное нтв.
Актуальность зашкаливает, запрос аудитории удовлетворен.
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ещё бы про Дзержинск 70-х и 80-х сняли
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