Черданцев про «Слово пацана»: «Властям Татарстана не злиться на сериал нужно, а показывать и говорить: «Посмотрите, в какой модный город превратилась Казань за 20 лет»

Георгий Черданцев вновь поделился мнением о сериале «Слово пацана».

Ранее комментатор « » написал о сериале: «Хорошее кино. Кто нашел там героизацию или роматизацию уличных банд – непонятно. Странно искать пропаганду в собственном прошлом».

«В Казани я оказался в первый раз в 2003 году, когда «Рубин» вышел в высший дивизион. Это был другой город по сравнению с тем, что сейчас. Жуткие дороги, кромешная тьма ночью, ну и вообще как-то неуютно.

Повезли меня после матча местные знакомить с вечерней Казанью. Там только-только начали открываться всякие заведения. В одно зашли, в другое: везде красиво, видно только что открылись, все новенькое. При этом ни одного человека. Нигде.

Зашли еще в одно место, мой сопровождающий ушел в туалет. Сижу один за столом. Вдруг в помещение заходит человек. С ним еще трое. Как человек вышел на свет, смотрю, у него пиджак надет на голое тело. В буквальном смысле слова. Грудь вся в татуировках. На голове кепка. Я думал, такое бывает только в кино. Оказалось, нет. Вошли молча, осмотрелись и сели прямо напротив меня. Который в кепке – чуть впереди, остальные сзади. Сел и смотрит на меня. Молча.

Не знаю, что было бы дальше, но тут вышел мой местный сопровождающий, отвел этого в кепке в сторону, о чем-то они переговорили, те ушли за другой стол. И это 2003 год. Не конец 80-х.

Я спрашиваю: «Что это было?» А мой товарищ отвечает: «Да это уголовники местные, с района. У нас в городе таких много». И так спокойно это сказал, будто так и надо. Но, видимо, для Казани того времени это было нормально.

Поэтому, мне кажется, властям в Татарстане не злиться на сериал «Пацаны» нужно, а показывать его на каждом углу и говорить: вы посмотрите в какой модный и красивый город превратилась Казань всего за каких-то 20 лет! Все же познается в сравнении», – написал .

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