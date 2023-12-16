Каряка об уходе лидеров «Родины Медиа»: «Мы уже этот путь проходили. Будем работать дальше, искать игроков»

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Андрей Каряка рассказал, как «РМ» будет справляться с уходом игроков.

– «Родина Медиа» в этом году выиграла Медиалигу, дебютировала в Кубке России, не очень удачно выступила на МКС. Как оцените год для клуба?

– Положительно, конечно. По-хорошему, у нас 2 поражения. Честно сказать, неподготовленными подошли к Кубку. Большая группа игроков перед турниром решила играть в профессиональный футбол, поэтому отвалилась чуть-чуть от нас.

Все игры проиграли по буллиталити. И на МКС две игры по пенальти и в 1/4 финала МФЛ по пенальти. Финал даже во 2-м сезоне по пенальти проиграли. Есть над чем работать.

– 6 человек покинули «Родину Медиа». Трудно ли будет заново создавать команду?

– Мы уже этот путь проходили. Понятно, что это неприятная ситуация. Будем работать дальше. Искать игроков.

– Ходят слухи, что Кузнецов может возглавить «Енисей». Планируете ли вы продолжать профессиональную карьеру?

– В ближайшее время я точно остаюсь в «Родине Медиа». А дальше посмотрим,– рассказал главный тренер «РМ» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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