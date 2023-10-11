«Если у него будет предложение из РПЛ, мы поддержим. Не будем с ними тягаться». Президент «Родины Медиа» Текила о Каряке

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Текила высказался о будущем главного тренера «Родины Медиа» Андрея Каряки.

– Андрею Константиновичу [Каряке] периодически приходят предложения от профессиональных клубов. Есть ли уверенность, что он останется в команде?

– Сейчас большая пауза будет. Все зависит от Андрея Константиновича. Я лично люблю, уважаю тренера и Дима [Тарасов] также.

Мне кажется, мы срослись как 2Drots и Викторович (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – Sports.ru). Поэтому не хотелось бы нам менять Константиновича, не хотелось бы его отпускать. Но если это будет супер предложение от РПЛ, и он захочет этого, то мы поддержим в любом случае. Тягаться с клубами РПЛ точно не будем, – сказал президент «Родины Медиа».

«Родина Медиа» проиграла «Титану» в четвертьфинале четвертого сезона Winline Медиалиги по серии буллиталити (5:6).

2 комментария

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charly_54
«С солью и лимончиком норм»- сказал Каряка о текиле
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Bot Vinnik
"Странный вы народ, блатные, как собаки жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"
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