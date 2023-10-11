«Если у него будет предложение из РПЛ, мы поддержим. Не будем с ними тягаться». Президент «Родины Медиа» Текила о Каряке

Текила высказался о будущем главного тренера «Родины Медиа» Андрея Каряки.

– Андрею Константиновичу [Каряке] периодически приходят предложения от профессиональных клубов. Есть ли уверенность, что он останется в команде?

– Сейчас большая пауза будет. Все зависит от Андрея Константиновича. Я лично люблю, уважаю тренера и Дима [Тарасов] также.

Мне кажется, мы срослись как 2Drots и Викторович (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – Sports.ru). Поэтому не хотелось бы нам менять Константиновича, не хотелось бы его отпускать. Но если это будет супер предложение от РПЛ, и он захочет этого, то мы поддержим в любом случае. Тягаться с клубами РПЛ точно не будем, – сказал президент «Родины Медиа».

«Родина Медиа» проиграла «Титану» в четвертьфинале четвертого сезона Winline Медиалиги по серии буллиталити (5:6).