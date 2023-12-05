Кузнецов, Евсеев и Каряка возглавят сборную Пути регионов Фонбет Кубка России в матче против сборной Пути РПЛ
Дмитрий Кузнецов и Андрей Каряка возглавят сборную Пути регионов.
Также в тренерский штаб сборной вошел Вадим Евсеев («Кубань»).
Кузнецов является тренером 2Drots, а Андрей Каряка – «Родины Медиа».
Обе команды выступали в нынешнем розыгрыше Кубка России: «Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» (0:3) в 1/256 Фонбет Кубка России.
2Drots дошли до 1/32, где проиграли «Химкам» (0:2).
Матч сборных Пути регионов и Пути РПЛ пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.