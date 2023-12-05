Кузнецов, Евсеев и Каряка возглавят сборную Пути регионов Фонбет Кубка России в матче против сборной Пути РПЛ

Теги Андрей Каряка премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Вадим Евсеев Вторая лига Б Дмитрий Кузнецов Уфа Кубань 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Вторая лига А Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов и Андрей Каряка возглавят сборную Пути регионов.

Также в тренерский штаб сборной вошел Вадим Евсеев («Кубань»).

Кузнецов является тренером 2Drots, а Андрей Каряка – «Родины Медиа».

Обе команды выступали в нынешнем розыгрыше Кубка России: «Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» (0:3) в 1/256 Фонбет Кубка России.

2Drots дошли до 1/32, где проиграли «Химкам» (0:2).

Матч сборных Пути регионов и Пути РПЛ пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.

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3 комментария
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Ответ Женька Овомоела
А че не Калёшин) он вон как уже реабилитировал себя 😅
За триумфальный вылет от Волгаря в первом раунде?
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Ответ Давид Agabekyan
За триумфальный вылет от Волгаря в первом раунде?
Нет, за верность генеральной линии😊
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