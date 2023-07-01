Каряка выиграл Медиалигу с «Родиной Медиа» со второй попытки: «Надо готовиться к Кубку России»

Теги Андрей Каряка ФОНБЕТ Кубок России Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Андрей Каряка привел «Родину Медиа» к победе в Winline Медиалиге.

Бывший полузащитник сборной России был назначен главным тренером команды в августе прошлого года.

Во втором сезоне МФЛ «РМ» под его руководством дошла до финала, где уступила 2Drots. Сегодня в финале третьего сезона команда Каряки взяла реванш – 3:1.

– Мы выиграли МФЛ, долго шли к этому. Первый финал не очень, проиграли в серии буллиталити. Пацаны хорошо в этом году поработали.

Рад, что мы сегодня победили. Пацаны – супермолодцы, все выложились. Сейчас можно выдохнуть и отдохнуть неделю-две. У нас Кубок России 2 августа, надо готовиться.

Мне нравится в «Родине Медиа». Предложения были, но я пока здесь.

– Ради какой команды готовы отказаться от работы в «Родине Медиа»?

– «Родина», как я откажусь, ты чего? – сказал главный тренер «РМ».

6 комментариев

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Spaten
Футбола нет, читаем это
+2
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+2
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prus_3
Как там Батон и Хрюн себя показали? Пивасика в итоге навернули капитально? Жаль, Матч-ТВ не транслирует топовые матчи!
0
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Причёска Бэйла
Ответ Mark Safa
Как нет футбола? Там вон Зенит выиграл первый матч в группе ЛЧ!
Плачь🤡
+1
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Михо
Ответ Mark Safa
Каряка это псевдоним?
Футбол когда начал смотреть?
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