Каряка выиграл Медиалигу с «Родиной Медиа» со второй попытки: «Надо готовиться к Кубку России»

Андрей Каряка привел «Родину Медиа» к победе в Winline Медиалиге.

Бывший полузащитник сборной России был назначен главным тренером команды в августе прошлого года.

Во втором сезоне МФЛ «РМ» под его руководством дошла до финала, где уступила 2Drots. Сегодня в финале третьего сезона команда взяла реванш – 3:1.

– Мы выиграли МФЛ, долго шли к этому. Первый финал не очень, проиграли в серии буллиталити. Пацаны хорошо в этом году поработали.

Рад, что мы сегодня победили. Пацаны – супермолодцы, все выложились. Сейчас можно выдохнуть и отдохнуть неделю-две. У нас Кубок России 2 августа, надо готовиться.

Мне нравится в «Родине Медиа». Предложения были, но я пока здесь.

– Ради какой команды готовы отказаться от работы в « »?

– «Родина», как я откажусь, ты чего? – сказал главный тренер «РМ».