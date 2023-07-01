Каряка выиграл Медиалигу с «Родиной Медиа» со второй попытки: «Надо готовиться к Кубку России»
Андрей Каряка привел «Родину Медиа» к победе в Winline Медиалиге.
Бывший полузащитник сборной России был назначен главным тренером команды в августе прошлого года.
Во втором сезоне МФЛ «РМ» под его руководством дошла до финала, где уступила 2Drots. Сегодня в финале третьего сезона команда Каряки взяла реванш – 3:1.
– Мы выиграли МФЛ, долго шли к этому. Первый финал не очень, проиграли в серии буллиталити. Пацаны хорошо в этом году поработали.
Рад, что мы сегодня победили. Пацаны – супермолодцы, все выложились. Сейчас можно выдохнуть и отдохнуть неделю-две. У нас Кубок России 2 августа, надо готовиться.
Мне нравится в «Родине Медиа». Предложения были, но я пока здесь.
– Ради какой команды готовы отказаться от работы в «Родине Медиа»?
– «Родина», как я откажусь, ты чего? – сказал главный тренер «РМ».
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