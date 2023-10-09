Минин о вылете грандов МФЛ: «В профессиональном футболе выезжают на автоматизмах. В медиафутболе их сложно отладить»

Станислав Минин рассказал, почему гранды вылетели их Winline Медиалиги.

Напомним, 2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» вылетели на стадии 1/4 финала четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Это кубок, giant killing – неизбежная штука. Свои законы. В регулярке вышеназванные топы и были бы в топе. Но тут требование спортивной справедливости вступает в конфликт с интересом специфической публики: ей нужны быстрые турниры.

Даже у «дротов» случился сбой. У них сезон, по сути, начался весной и не прекращался. МФЛ-3, потом сразу МКС (и там, и там – финалы), потом почти сразу – Кубок, в нем 4 раунда.

Муром и Север, тут же МФЛ-4, в нем три выезда – Нижний, Киров, Питер. Это приключения, да. Но это и эмоциональная лестница. Устаешь. Когда нужно присесть, выясняется, что как раз сейчас-то и нельзя.

В профессиональном футболе выезжают на автоматизмах. В медиафутболе их сложно отладить. Многие команды прибавили в физике, стали приглашать профессиональных тренеров по физподготовке. Ребята за 30 и с лишним весом уже не тянут. Но бегать научить можно. А ломать оборону – сложнее», – написал комментатор Winline Медиалиги.