Минин о вылете грандов МФЛ: «В профессиональном футболе выезжают на автоматизмах. В медиафутболе их сложно отладить»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Станислав Минин Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Станислав Минин рассказал, почему гранды вылетели их Winline Медиалиги.

Напомним, 2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» вылетели на стадии 1/4 финала четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Это кубок, giant killing – неизбежная штука. Свои законы. В регулярке вышеназванные топы и были бы в топе. Но тут требование спортивной справедливости вступает в конфликт с интересом специфической публики: ей нужны быстрые турниры.

Даже у «дротов» случился сбой. У них сезон, по сути, начался весной и не прекращался. МФЛ-3, потом сразу МКС (и там, и там – финалы), потом почти сразу – Кубок, в нем 4 раунда.

Муром и Север, тут же МФЛ-4, в нем три выезда – Нижний, Киров, Питер. Это приключения, да. Но это и эмоциональная лестница. Устаешь. Когда нужно присесть, выясняется, что как раз сейчас-то и нельзя.

В профессиональном футболе выезжают на автоматизмах. В медиафутболе их сложно отладить. Многие команды прибавили в физике, стали приглашать профессиональных тренеров по физподготовке. Ребята за 30 и с лишним весом уже не тянут. Но бегать научить можно. А ломать оборону – сложнее», – написал комментатор Winline Медиалиги.

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