Гудай о возможном уходе Кузнецова: «Я даже не знаю, по какому принципу будут искать ему замену»

Гудай высказался о замене Дмитрия Кузнецова на посту главного тренера 2Drots.

– Есть информация по уходу ?

– У нас инфы нет. С Викторовичем разговаривали, он ждет президентов. Они будут встречаться и обсуждать. У него, как я понимаю, на руках предложение от «Енисея». Все решится в ближайшие дни.

– Кто мог бы заменить Кузнецова?

– Сложно сказать. Покажет только время. Я даже не знаю, по какому принципу будут искать ему замену. Я даже об этом думать не хочу. Когда придет новый, тогда будем думать.

– Смотришь матчи звезд в других видах спорта?

– Я футбол-то мало смотрю. Ничего не смотрю. В том году матч звезд Кубка России смотрел. Ребята от нашей команды ездили. Другой вид спорта я вообще не смотрю.

– Это клевый праздник?

– Для детей всегда кайф. С Акинфеевым сфоткались, с нашими президентами. Есть много хороших футболистов. Все подходят и фотографируются. Увезти фотки и хорошие эмоции – это точно плюс.

– У тебя у самого было желание сфоткаться? Здесь были Мостовой, Овчинников, Газзаев.

– Я не из таких. Я один раз в жизни фоткался с Канчельскисом. Человек выигрывал Лигу чемпионов. А так никогда ни к кому не подходил и не просил фотографию, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.