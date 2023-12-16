Гудай о возможном уходе Кузнецова: «Я даже не знаю, по какому принципу будут искать ему замену»

Теги Игорь Акинфеев Валерий Газзаев Андрей Канчельскис Сергей Овчинников Дмитрий Кузнецов «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Winline Медиалига Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России Медиафутбол

Гудай высказался о замене Дмитрия Кузнецова на посту главного тренера 2Drots.

 

– Есть информация по уходу Кузнецова?

– У нас инфы нет. С Викторовичем разговаривали, он ждет президентов. Они будут встречаться и обсуждать. У него, как я понимаю, на руках предложение от «Енисея». Все решится в ближайшие дни.

– Кто мог бы заменить Кузнецова?

– Сложно сказать. Покажет только время. Я даже не знаю, по какому принципу будут искать ему замену. Я даже об этом думать не хочу. Когда придет новый, тогда будем думать.

– Смотришь матчи звезд в других видах спорта?

– Я футбол-то мало смотрю. Ничего не смотрю. В том году матч звезд Кубка России смотрел. Ребята от нашей команды ездили. Другой вид спорта я вообще не смотрю.

– Это клевый праздник?

– Для детей всегда кайф. С Акинфеевым сфоткались, с нашими президентами. Есть много хороших футболистов. Все подходят и фотографируются. Увезти фотки и хорошие эмоции – это точно плюс.

– У тебя у самого было желание сфоткаться? Здесь были Мостовой, Овчинников, Газзаев.

– Я не из таких. Я один раз в жизни фоткался с Канчельскисом. Человек выигрывал Лигу чемпионов. А так никогда ни к кому не подходил и не просил фотографию, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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