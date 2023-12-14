«Я живу по принципу, что незаменимых нет. Про Викторовича сделаем исключение». Бегларян о Кузнецове

Артур Бегларян назвал тренера, который мог бы заменить Кузнецова в 2Drots.

– Если Кузнецов все же уйдет из 2D, его возможно заменить?

– Мы задавались этим вопросом, и понимаем, что будет сложно. Но, я живу по принципу, что незаменимых нет. Всегда будет кто-то лучше, чем ты. Это я в контексте, про себя так думаю. Про Викторовича сделаем исключение.

– Какой тренер на это способен?

– Слуцкий, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.