«Я живу по принципу, что незаменимых нет. Про Викторовича сделаем исключение». Бегларян о Кузнецове

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Артур Бегларян Медиафутбол

Артур Бегларян назвал тренера, который мог бы заменить Кузнецова в 2Drots.

– Если Кузнецов все же уйдет из 2D, его возможно заменить?

– Мы задавались этим вопросом, и понимаем, что будет сложно. Но, я живу по принципу, что незаменимых нет. Всегда будет кто-то лучше, чем ты. Это я в контексте, про себя так думаю. Про Викторовича сделаем исключение.

– Какой тренер на это способен?

– Слуцкий, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

3 комментария
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жаль авторы новостей про медиалигу не кликабельны
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"Какой-то дворовый игрок: я живу по принципу, что незаменимых нет". Если придумать любые две фамилии – смысл новости вообще не изменится: Вуктин о Парапасове, Лабедзинский о Кретовце, Галзян о Буташвили.
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