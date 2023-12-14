Директор «Енисея» заявил, что Штейнбрехер может остаться на посту главного тренера. Его уволили 7 декабря

Главный тренер «Енисея», которого уволили может продолжить работать с клубом .

«На данный момент рассматриваем несколько кандидатур на пост главного тренера. Есть вариант, что Эдуард Штейнбрехер может остаться.

Делали объявление об отставке, но, может быть, немножко поспешили», – заявил директор клуба.

Эдуард Штейнбрехер был уволен с поста 7 декабря. Среди кандидатов на пост называются главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов, а также Александр Мостовой.