Директор «Енисея» заявил, что Штейнбрехер может остаться на посту главного тренера. Его уволили 7 декабря

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Эдуард Штейнбрехер Медиафутбол

Главный тренер «Енисея», которого уволили может продолжить работать с клубом .

«На данный момент рассматриваем несколько кандидатур на пост главного тренера. Есть вариант, что Эдуард Штейнбрехер может остаться.

Делали объявление об отставке, но, может быть, немножко поспешили», – заявил директор клуба.

Эдуард Штейнбрехер был уволен с поста 7 декабря. Среди кандидатов на пост называются главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов, а также Александр Мостовой.

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3 комментария
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«Мостовой, к нам не поедет.»
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А может быть мы поспешили назначить этого директора?
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Сане Мостовому туда лезть не стоит.
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