«Я уверен, никто не уйдет. Даже если бы это были заоблачные деньги, 2 миллиона, к примеру, я все равно думал бы». Слон о возможном уходе Кузнецова

Слон высказался о возможном уходе Кузнецова из 2Drots.

– Ходят слухи, что Кузнецов уйдет из команды. Если он все же уйдет, уйдут ли лидеры?

– Если просто пофантазировать, думаю, сразу никто не уйдет. на Викторыче завязано многое в команде. Если он покинет команду – это будет означать большую перестройку, потому что я пока не вижу в Медиалиге тренера, который мог бы его заменить по авторитету, что важно для нашей команды.

У всех игроков есть предложения. У меня тоже. Это команда ФНЛ и ее медийная команда с кратным увеличением зарплаты, с подъемными. Но я сразу сказал, что этот разговор можем даже не начинать.

Я уверен, никто не уйдет. Предложения хорошие, с зарплатами в 3-4 раза больше. Но я уверен, никто не уйдет, потому что мы будем играть, пока не выиграем. Любой уход из 2Drots – три шага назад.

Даже если бы это были заоблачные деньги, 2 миллиона, к примеру, я все равно думал бы. Если мы победим в пятом сезоне, с учетом наших зарплат, ребята просто не удержатся. И глава, в том составе, который есть – перевернется