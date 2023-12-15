«Мы в подвешенном состоянии. Все упирается в разговор с Жекой и Никитом». Кузнецов о выборе между 2Drots и «Енисеем»

Дмитрий Кузнецов рассказал о сложности выбора между 2Drots и «Енисеем».

– В каком вы сейчас статусе?

– Я в поиске. Я не могу сказать. Не было встречи [с Жекой и Некитом]. Она пока не запланирована. Они только прилетели. Информации нет.

С «Енисеем» я на связи. Когда будет информация, я вам скажу. Мы с Альбертом Николаевичем [Осколковым] в подвешенном состоянии. Все упирается в разговор с Жекой и Никитом. Они не хотят встречаться, откладывают. Женя только прилетел, вроде, с Никитой мы по телефону общаемся, – рассказал главный тренер 2Drots.