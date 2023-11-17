Сергей Семак рассказал, чем его привлекает медиафутбол.

– Как вы считаете, медиафутбол – очередной хайп? Или шанс вернуться в более серьезные команды?

– Последнее не исключено. Плюс возможность для болельщиков окунуться в мир футбола, познакомиться с тем, что происходит внутри. Наш вид спорта консервативен... Так что я за эту историю. Сейчас это как раз в тему.

– Недавно создана команда «Чисто Питер», вы даже приезжали на ее занятие. Как вам Владислав Радимов в качестве тренера?

– Мы с 16 лет знакомы. Мне кажется, что это подходящий специалист, потому что за словом в карман не лезет, всегда может сказать то, что с удовольствием процитируют СМИ.

– Насколько конкурентоспособен « »?

– Он играет первый год, неплохо смотрится, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет – это неправильно, – сказал главный тренер «Зенита».