Семак поддерживает медиафутбол: «Хорошо, что у Петербурга появилась медиакоманда. У всех есть, а у нас нет – это неправильно»

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Сергей Семак рассказал, чем его привлекает медиафутбол.

– Как вы считаете, медиафутбол – очередной хайп? Или шанс вернуться в более серьезные команды?

– Последнее не исключено. Плюс возможность для болельщиков окунуться в мир футбола, познакомиться с тем, что происходит внутри. Наш вид спорта консервативен... Так что я за эту историю. Сейчас это как раз в тему.

– Недавно создана команда «Чисто Питер», вы даже приезжали на ее занятие. Как вам Владислав Радимов в качестве тренера?

– Мы с 16 лет знакомы. Мне кажется, что это подходящий специалист, потому что за словом в карман не лезет, всегда может сказать то, что с удовольствием процитируют СМИ.

– Насколько конкурентоспособен «Чисто Питер»?

– Он играет первый год, неплохо смотрится, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет – это неправильно, – сказал главный тренер «Зенита».

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4 комментария

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Александр Васильев
звучит как - везде есть клоуны, а у нас не было, но теперь есть!)
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.ru
Хорошо, что у Петербурга появилась медиакоманда...
начинается с малого... сначала медиакоманда, потом вторая...
+1
0
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Роман
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у всех это у кого?
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