Радимов о Медведеве в Медиалиге: «Абсолютно нормальный. Не теряет мячи. До его возраста дожить бы еще»
Владислав Радимов оценил игру Александра Медведева в Winline Медиалиге.
68-летний генеральный директор «Зенита» выходил на поле в составе «Чисто Питер», тренером которого является Радимов.
«Александр Иванович абсолютно нормальный. Выходит – свое дело делает. Не теряет мячи. До его возраста дожить бы еще», – сказал главный тренер «ЧП».
Также Радимов высказался о возможном появлении Сергея Семака в медиафутбольной команде.
«Нет. Вы посмотрите, сколько у него работы. Какой еще «Чисто Питер»?
В межсезонье? Не надо! Пусть занимается своим делом. Зачем нам Семак? Я если захочу, ему позвоню и пойду в дыр-дыр и так поиграю. Я его знаю с 16 лет», – отметил Радимов.