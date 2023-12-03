Радимов о Медведеве в Медиалиге: «Абсолютно нормальный. Не теряет мячи. До его возраста дожить бы еще»

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов оценил игру Александра Медведева в Winline Медиалиге.

68-летний генеральный директор «Зенита» выходил на поле в составе «Чисто Питер», тренером которого является Радимов.

«Александр Иванович абсолютно нормальный. Выходит – свое дело делает. Не теряет мячи. До его возраста дожить бы еще», – сказал главный тренер «ЧП».

Также Радимов высказался о возможном появлении Сергея Семака в медиафутбольной команде.

«Нет. Вы посмотрите, сколько у него работы. Какой еще «Чисто Питер»?

В межсезонье? Не надо! Пусть занимается своим делом. Зачем нам Семак? Я если захочу, ему позвоню и пойду в дыр-дыр и так поиграю. Я его знаю с 16 лет», – отметил Радимов.

10 комментариев
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Представил, как он на тренировке таскает авоськи с мячами. Не теряет, молодец
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Холоп , о хозяине плохого не скажет
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Если не бухать как Буланов, то вполне можно и дожить.
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Медведев мужик веселый.Не понятно,что им так недовольны,он наоборот дает перчину,Зарема хоть немножко проскальзывает,ведь кто-то должен отвечать,а то уж старушку забывать стали.
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Ответ dimonivanov
Представил, как он на тренировке таскает авоськи с мячами. Не теряет, молодец
Он пред каждым матчем выходит и делает символический удар,тренирует удар Пернамбукану.
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Ответ Алексей Ненахов
Холоп , о хозяине плохого не скажет
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Ответ Алексей Ненахов
«Милиция разберётся , кто из нас холоп»
А ты ещё и стукач,любезный?
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