Радимов о Медведеве в Медиалиге: «Абсолютно нормальный. Не теряет мячи. До его возраста дожить бы еще»

Владислав Радимов оценил игру Александра Медведева в Winline Медиалиге.

68-летний генеральный директор «Зенита» выходил на поле в составе « », тренером которого является Радимов.

«Александр Иванович абсолютно нормальный. Выходит – свое дело делает. Не теряет мячи. До его возраста дожить бы еще», – сказал главный тренер «ЧП».

Также Радимов высказался о возможном появлении в медиафутбольной команде.

«Нет. Вы посмотрите, сколько у него работы. Какой еще «Чисто Питер»?

В межсезонье? Не надо! Пусть занимается своим делом. Зачем нам Семак? Я если захочу, ему позвоню и пойду в дыр-дыр и так поиграю. Я его знаю с 16 лет», – отметил Радимов.