Погребняк об игре гендиректора «Зенита» Медведева за «Чисто Питер»: «Сидеть под ним на замене – неплохо. Если бы это был кто-то другой, я был бы зол»

Павел Погребняк оценил игру Александра Медведева за «Чисто Питер».

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе «Чисто Питер» с капитанской повязкой против Fight Nights в стадии уайлд-кард четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 0:2 Б). Павел Погребняк в начале игры заменил босса «Зенита».

– Каково было сидеть под Александром Ивановичем на игре за «Чисто Питер»?

– Неплохо, я вам скажу. Если бы это был кто-то другой, я был бы зол! А в случае с Александром Ивановичем – это терпимо.

Что касается самого матча, то для меня это было немного непривычно. Другие правила, другой формат – вообще все новое!

Пока не определился со своим отношением к этому, но в будущем я бы с удовольствием продолжил сезон в составе «Чисто Питер» и замахнулся на что-то большее, чтобы пополнить свою коллекцию трофеев.

– Раз мы уже упомянули Александра Медведева, оцените его технико-тактические действия, физические данные. В чем его феномен?

– Он – очень подвижная личность. Александр Иванович – мотор! Он участвует и в хоккее, и в баскетболе, и в падел-теннисе; присутствует на каждом матче «Зенита».

Сколько в нем энергии – просто ужас! Это вызывает только восхищение. Коммуницировать с Медведевым и находиться с ним в одной команде – это действительно круто, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.