Лапочкин о Тимощуке: «Не знаю человека профессиональнее. После игры «Зенита» в Оренбурге пролетел 2000 км на тренировку «Чисто Питер»

Сергей Лапочкин поделился впечатлениями от работы с Анатолием Тимощуком.

– За «Чисто Питер» играет Анатолий Тимощук. Как это, тренировать игрока такого уровня?

– Знаете, думал в этой жизни меня удивить очень сложно или даже невозможно, но Анатолию это удается каждый день. Не знаю человека профессиональнее. Он досконально погружен в работу в «Зените», но то же самое умудряется делать и в .

«Зенит» играл в Оренбурге – это 2000 км от Петербурга. После Анатолий сел в самолет и прилетел на тренировку на «Петровский», на 40 минут. В день нашей игры у него была тренировка с «Зенитом», после которой он первым же самолетом прилетел в Москву, вышел и отыграл весь матч. А потом, когда вернулись в Петербург, до 4 часов утра переписывались и обсуждали игру.

Он знает всех футболистов Fight Nights, ФК «Деньги», «Народной», «Дружины» и всех, с кем мы играли. И я не только про ребят, у которых есть опыт РПЛ – Саша Сапета, Петр Тен, Никита Чичерин.

Не представляю, как у него все это помещается в голове. Потому что мы иногда дискутируем с ним и про большой футбол. Он в РПЛ может назвать сильные слабые стороны вообще любого футболиста – даже если человек сыграл 10 минут в сезоне за Нижний Новгород. Просто поразительно.

Плюс мы видим, как он себя держит физически. Иногда присылает свои беговые тренировки. Поверьте, не все футболисты их выдержат. Кажется, что время над ним не властно. Думаю, он и сейчас мог бы играть в РПЛ, – рассказал Лапочкин в интервью Sports.ru.

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