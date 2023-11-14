«Зенит» оказывает всестороннюю поддержку. Мы защищали наш проект, для участия в Медиалиге нужны десятки миллионов рублей». Балакирев о «Чисто Питер»

Теги Зенит премьер-лига Россия Амкал деньги 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги Чисто Питер KicksTown Илья Балакирев Медиафутбол

Илья Балакирев высказался о тратах на участие «Чисто Питер» в Winline Медиалиге.

«Зенит» оказывает нам всестороннюю поддержку в плане развития. Прежде всего речь об инфраструктуре – команда тренируется на поле академии «Зенита». Мы защищали наш проект и объясняли представителям клуба, что в медиафутболе собрана большая аудитория, с которой можно работать.

Чтобы команда играла в Медиалиге, нужны десятки миллионов рублей. Многое зависит от того, как выступает клуб. Есть разница между KicksTown или ФК «Деньги», которые сыграли несколько матчей, и условными «Амкалом» или 2Drots, которые целый год держат на контрактах игроков.

Скажем, мы тренируемся бесплатно, но платим за аренду стадиона для проведения матчей. Основные статьи расходов точно такие же, как и у обычных клубов. Но к ним добавляются траты на создание контента», – сказал руководитель «Чисто Питер».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита», выступающая в Winline Медиалиге. В ее составе выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Okaka
нужны бразильцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий