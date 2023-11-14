«Зенит» оказывает всестороннюю поддержку. Мы защищали наш проект, для участия в Медиалиге нужны десятки миллионов рублей». Балакирев о «Чисто Питер»

Илья Балакирев высказался о тратах на участие «Чисто Питер» в Winline Медиалиге.

« » оказывает нам всестороннюю поддержку в плане развития. Прежде всего речь об инфраструктуре – команда тренируется на поле академии «Зенита». Мы защищали наш проект и объясняли представителям клуба, что в медиафутболе собрана большая аудитория, с которой можно работать.

Чтобы команда играла в Медиалиге, нужны десятки миллионов рублей. Многое зависит от того, как выступает клуб. Есть разница между или ФК « », которые сыграли несколько матчей, и условными « » или 2Drots, которые целый год держат на контрактах игроков.

Скажем, мы тренируемся бесплатно, но платим за аренду стадиона для проведения матчей. Основные статьи расходов точно такие же, как и у обычных клубов. Но к ним добавляются траты на создание контента», – сказал руководитель «Чисто Питер».

« » – медиафутбольная команда «Зенита», выступающая в Winline Медиалиге. В ее составе выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.