«Ничего страшного, если я проиграю конкуренцию в первое время. Игры все покажут». Швагирев об игровом времени в «Амкале»

Максим Швагирев высказался о конкуренции голкиперов в «Амкале».

«С Жекой Спиряковым не было разговора по поводу игрового времени. С тренерским штабом и Германом мы все обсудили.

Есть вратари, руководство на всех нас рассчитывает. Там уже кто и как себя проявит – здоровая конкуренция.

Что будет, если эту конкуренцию в первое время я проиграю? Ничего страшного. В матче против «Велеса» я вышел во втором тайме. Игры все покажут», – сказал голкипер «Амкала».