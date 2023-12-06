«Ничего страшного, если я проиграю конкуренцию в первое время. Игры все покажут». Швагирев об игровом времени в «Амкале»

Теги Сослан Гатагов Максим Швагирев Амкал Герман Эль Класико Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Максим Швагирев высказался о конкуренции голкиперов в «Амкале».

«С Жекой Спиряковым не было разговора по поводу игрового времени. С тренерским штабом и Германом мы все обсудили.

Есть вратари, руководство на всех нас рассчитывает. Там уже кто и как себя проявит – здоровая конкуренция.

Что будет, если эту конкуренцию в первое время я проиграю? Ничего страшного. В матче против «Велеса» я вышел во втором тайме. Игры все покажут», – сказал голкипер «Амкала».

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