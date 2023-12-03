Федос о целях «Амкала»: «Герман готов бросить все на то, чтобы «Амкал» добился победы»

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Голкипер «Амкала» Федос рассказал о настрое Германа в новом сезоне.

«Я не уверен, что путь «Амкала» должен быть таким же [как у 2Drots]. Но пока что «Амкал» пытается идти тем же путем. И понятно, что идея фикс для Германа – это наконец-то забрать МФЛ и снова МКС. На МКС у «Амкала» была галочка, а МФЛ еще никогда не брали, поэтому сейчас выбрали такой вариант.

Герман долго сопротивлялся и старался балансировать между профиками и «своими». Но судя по трансферной кампании, которая происходит в «Амкале», он готов бросить все на то, чтобы «Амкал» все-таки добился этой победы.

Мне в первую очередь ближе удовольствие от футбола: не уходить в такие радикальные меры и идти на все ради победы. Я больше за процесс, чем за результат. При этом я понимаю, что в идеале, когда удовольствие получаешь и от процесса, и от конечного результата. Это ребенок Германа. И он сделает все, чтобы «Амкал» победил», – сказал Федос.

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