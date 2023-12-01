«Ощущение, что в футбольных школах все играют в репликах – и это очень плохо. Мы получим детей с плоскостопием, с надорванными связками». Спиряков о подделках

Евгений Спиряков высказался о вреде поддельных бутс.

«Обычные люди не готовы платить большие деньги или лететь в Дубай за бутсами. Все ведет к росту подделок – мы постепенно превращаемся в большой китайский рынок. Люди хотят покупать adidas, но денег нет. Поэтому покупают копии, которые с виду не отличаются. Есть ощущение, что у нас все дети в футбольных школах играют в репликах – и это очень-очень плохо. Мы получим детей с плоскостопием, с надорванными связками.

Как ни крути, Nike и adidas тратят очень много денег на изучение того, как бутса должна сидеть на ноге. Это очень важно. Я cнимал ролик про бутсы Demix и выяснил, что пятка у них сделана неправильно. В этих бутсах мне сильнейше натерло ногу. И я уверен, что дети сейчас страдают точно так же, ведь дети это первые потребители подделок. Потому что им как никому другому важен внешний вид.

Я даже планирую снять на эту тему большой ролик со спортивным врачом-ортопедом. Мне Антон Митрюшкин рассказал случай: у него в академии парню напихали за то, что он играет в бутсах без стельки. Врач сказал: «Ты думаешь, стельку сюда просто так положили? Ты даешь нагрузку своим пахам в два раза выше, чем должен. Из-за этого получишь травму».

Уверен, что ортопед много интересного расскажет», – написал тренер вратарей « ».

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