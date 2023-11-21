Голкипер «Родины Медиа» Швагирев может присоединиться к «Амкалу». Ранее клуб Германа подписал из «РМ» Пичу и Оленченко

Максим Швагирев может перейти в «Амкал».

Текила: «На месте Швагирева, если есть действительно такое предложение, ушел бы в «Амкал» за деньгами».

Сослан Гатагов: «За развитием».

Текила: «Сейчас он играет в «Родине» и тренируется с «Родиной-2».

Сослан Гатагов: «Сейчас «Родина Медиа» ему не дает развития. Я уже говорил с Максом, у него стагнация. Гамидов и Мухин уйдут? Будем разговаривать с Евгением Евгеньевичем [Спиряковым]. У нас по голкиперам тренер вратарей решает.

Но Швагирев – это мой личный трансфер. Один из самых стабильных вратарей. Он поднимет конкурентную среду», – сказал главный тренер «Амкала».

Ранее в «Амкал» из «Родины Медиа» перешел нападающий Максим Пичугин и хавбек Владимир Оленченко.