«Государство играет с нами в игру и повышает уровень сложности. Вот тебе доллар по 120 рублей. Справился? А теперь ты не сможешь переводить деньги». Спиряков о валютных ограничениях

Теги Амкал Евгений Спиряков бизнес и маркетинг Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Спиряков рассказал о валютных ограничениях, с которыми столкнулся.

Тренер вратарей «Амкала» занимается бизнесом – у него собственный магазин спортивной экипировки.

«Сначала был резкий рост валюты – в апреле-мае 2022-го курс доходил до 150 рублей за доллар. Люди понимали, к чему все идет, и и начали скупать все. Вообще все! У нас был пик продаж, ушли даже самые дорогие перчатки. 

Следующая стадия началась летом 2022-го – доллар немного упал и стоил по 50 рублей. Но легче жить не стало, потому что в России начали вводить ограничения по движению валюты. Это очень серьезная проблема, ведь все наши поставщики находятся за пределами России, и рассчитываемся мы в валюте.

Как строится работа с фабрикой: ты делаешь заказ и вносишь частичную предоплату – около 30% от стоимости партии. Когда фабрика заканчивает производство, ты доплачиваешь остальное и получаешь товар. Раньше все было легко, я мог переводить в валюте любые суммы.

Но в кризис схема разрушилась. Появился минимальный порог на переводы в валюте – условно, не меньше 50 тысяч долларов. Мне приходилось платить фабрикам сразу 100%, чтобы дотянуть до порога. Получается, деньги просто заморожены на время, пока готовят партию. Они не двигаются, это плохо.

Еще история. У нас был предзаказ, сотни клиентов ждали перчатки Spire. Мы внесли предоплату, фабрика все произвела, но оставшиеся деньги просто не переводились. Три месяца вопрос решали. Я открывал счет за счетом, кидал деньги, но все останавливалось. Мне пришлось за партию заплатить трижды – суммарно 4,5 миллиона рублей. Из них 1,5 миллиона – стоимость партии, а еще три – мои отчаянные попытки заплатить. Эти лишние два платежа были заморожены на четыре месяца – просто катастрофа.

В теории, можно передать доллары на фабрику наличкой – просто принести чемодан, забитый долларами. Но вариант так себе: на нашей таможне не пропустят товар без документов об оплате. И, конечно, если я приеду в Пакистан с чемоданом долларов, то меня просто ограбят. 

Казалось, что государство играет с нами в странную игру и рандомно повышает уровень сложности. Вот тебе доллар по 120 рублей. Справился?

Окей, а теперь ты даже по такому курсу не сможешь переводить деньги. Получилось? Держи корректировку таможенной стоимости. А вот тебе ставка рефинансирования в 13 процентов!

У нас в стране предпринимателей всего 5%, потому что люди хотят стабильности. Но, знаете, предприниматели тоже хотят стабильности», – отметил Спиряков.

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28 комментариев
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А в чем он не прав? Потому что из медиа или как ?
+43
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Как главного босса этой игры завалить то? Один вон рейдануть рыпнулся и геймовер словил...
+34
-8
+26
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Ответ Санитар-волк
Будет вам советская стабильность - в нищете, с талонами на еду.
Угу. Уже лет 10 ждем все никак не дождемся.
+11
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+8
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Ответ дон Рэба
Угу. Уже лет 10 ждем все никак не дождемся.
он про Украину. Скоро там так и будет. Про миллион же слили недавно по 1+1.
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Ответ Иван Лазович
А в чем он не прав? Потому что из медиа или как ?
Он все по делу говорит. Можно подумать, что суть сказанного им каким-то образом меняется от того, что курс доходил "только" до 120, а не 150.

Птюч, Еж. - крайне забавный персонаж. Просит ему что-то сказать, а сам заблокировал ответы на свои комментарии. Походу, его левое полушарие не знает, что делает правое.
+11
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Ответ roman76
Был курс по 110.. сам скупал доллары по этому курсу..так что все правда. Это было в марте, когда виза и мастер распрощались с Россией .
Я же не спорю про реальный курс, который отличался в разных банках. Но 150 не было и бабки не только в Китай, но и Европу спокойно идут. Сейчас специально уточнил.
+6
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Ответ Птюч, Ёж.
в начале марта резко подскочил чуть за сотку. Потом также резко упал. Но либеральные клоуны этого не помнят.
Руководство спортса сменилось, но политика осталась прежней. Такого либерального кубла и засилья граждан 404 ещё поискать.
+7
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+3
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Доллар не по 120 если чё
+6
-4
+2
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Сначала был резкий рост валюты – в апреле-мае 2022-го курс доходил до 150 рублей за доллар.
Следующая стадия началась летом 2022-го – доллар немного упал и стоил по 50 рублей.
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В три раза это "немного упал" ?
Крутой бизнисмен
+3
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+1
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Ответ компотик
По факту к официальному курсу ЦБ надо прибавлять около 10% если надо произвести оплату. Да не 120, но недавно к этому было близко. И учитывая бюджет на следующий год,при цене urals меньше 65 увидим и 120.
ты знаешь почему в бюджет именно такая цена закладывается? 2 года нам обещают 120 курс, где он? Вам реально задаешь вопросы, вы ни фига не можете ответить))) вы сейчас впрягаетесь за чувака который вам же впаривает про курс 150)) и кто вы после этого?
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Ответ Птюч, Ёж.
самое смешное, что здесь уже в открытую врут и они это поддерживают и еще спрашивают "а что не так"))
Думаю, всё закончится тем, что придется отключить по ай-пи адресам небратьев и штурмовиков В.Ларса. Иначе портал может получить большие проблемы. Просто пока спортивный сайт никого не интересует.
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Не знаю насчет оплаты в валюте, у меня товарищ работает с китайцами и деньги спокойно идут. Тут вопрос в сумме, поэтому не буду настаивать.
Что касается курса, то это вранье. В апреле 2022 курс был в районе 75, а в мае не выше 80. Так что делайте выводы об адекватности и честности данного персонажа,заодно задайте вопрос, а зачем подобное вью нужно спортсу?
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Он притворяется недалеким или всё таки нет?)
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Ответ ss_podonok
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Where is a whip - there is a way
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Ответ дон Рэба
Не знаю насчет оплаты в валюте, у меня товарищ работает с китайцами и деньги спокойно идут. Тут вопрос в сумме, поэтому не буду настаивать. Что касается курса, то это вранье. В апреле 2022 курс был в районе 75, а в мае не выше 80. Так что делайте выводы об адекватности и честности данного персонажа,заодно задайте вопрос, а зачем подобное вью нужно спортсу?
в начале марта резко подскочил чуть за сотку. Потом также резко упал. Но либеральные клоуны этого не помнят.
+8
-8
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Ответ дон Рэба
Руководство спортса сменилось, но политика осталась прежней. Такого либерального кубла и засилья граждан 404 ещё поискать.
самое смешное, что здесь уже в открытую врут и они это поддерживают и еще спрашивают "а что не так"))
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Ответ Птюч, Ёж.
запомните либеральные ребятушки, вы всегда будете в меньшинстве. Только здесь вы можете что вякать. Но когда нибудь с вас спросят за слова.
Ежов, натуральный. Чисто реинкарнация. И ошибки те же самые.

Сначала
>Подобно троцкистам и зиновьевцам, они встали на путь прямой измены родине, на путь террора против руководителей партии и Советского правительства, на путь вредительства и диверсий в народном хозяйстве.
Потом
>Передайте СТАЛИНУ, что умирать я буду с его именем на устах.
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