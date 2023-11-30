«Государство играет с нами в игру и повышает уровень сложности. Вот тебе доллар по 120 рублей. Справился? А теперь ты не сможешь переводить деньги». Спиряков о валютных ограничениях

Евгений Спиряков рассказал о валютных ограничениях, с которыми столкнулся.

Тренер вратарей « » занимается бизнесом – у него собственный магазин спортивной экипировки.

«Сначала был резкий рост валюты – в апреле-мае 2022-го курс доходил до 150 рублей за доллар. Люди понимали, к чему все идет, и и начали скупать все. Вообще все! У нас был пик продаж, ушли даже самые дорогие перчатки.

Следующая стадия началась летом 2022-го – доллар немного упал и стоил по 50 рублей. Но легче жить не стало, потому что в России начали вводить ограничения по движению валюты. Это очень серьезная проблема, ведь все наши поставщики находятся за пределами России, и рассчитываемся мы в валюте.

Как строится работа с фабрикой: ты делаешь заказ и вносишь частичную предоплату – около 30% от стоимости партии. Когда фабрика заканчивает производство, ты доплачиваешь остальное и получаешь товар. Раньше все было легко, я мог переводить в валюте любые суммы.

Но в кризис схема разрушилась. Появился минимальный порог на переводы в валюте – условно, не меньше 50 тысяч долларов. Мне приходилось платить фабрикам сразу 100%, чтобы дотянуть до порога. Получается, деньги просто заморожены на время, пока готовят партию. Они не двигаются, это плохо.

Еще история. У нас был предзаказ, сотни клиентов ждали перчатки Spire. Мы внесли предоплату, фабрика все произвела, но оставшиеся деньги просто не переводились. Три месяца вопрос решали. Я открывал счет за счетом, кидал деньги, но все останавливалось. Мне пришлось за партию заплатить трижды – суммарно 4,5 миллиона рублей. Из них 1,5 миллиона – стоимость партии, а еще три – мои отчаянные попытки заплатить. Эти лишние два платежа были заморожены на четыре месяца – просто катастрофа.

В теории, можно передать доллары на фабрику наличкой – просто принести чемодан, забитый долларами. Но вариант так себе: на нашей таможне не пропустят товар без документов об оплате. И, конечно, если я приеду в Пакистан с чемоданом долларов, то меня просто ограбят.

Казалось, что государство играет с нами в странную игру и рандомно повышает уровень сложности. Вот тебе доллар по 120 рублей. Справился?

Окей, а теперь ты даже по такому курсу не сможешь переводить деньги. Получилось? Держи корректировку таможенной стоимости. А вот тебе ставка рефинансирования в 13 процентов!

У нас в стране предпринимателей всего 5%, потому что люди хотят стабильности. Но, знаете, предприниматели тоже хотят стабильности», – отметил Спиряков.

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