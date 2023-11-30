«В России реально найти Nike и adidas – вопрос в цене. Люди не готовы платить столько, это ведет к росту подделок – мы превращаемся в китайский рынок». Спиряков о бутсах

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Евгений Спиряков высказался о подорожании бутс!.

«У меня есть ощущение, что рынок спортивной экипировки России в депрессии. Если смотреть бутсы – там просто катастрофа, у меня нет другого слова. В розницу одна пара стоит 36 тысяч рублей. Безумно много – раньше аналогичные стоили 17-20. А на сезон, скорее всего, одной пары не хватит. В условиях, когда у людей лишних денег нет совсем, такая цена смерти подобна. 

Да, в России по-прежнему реально достать Nike и adidas. Мы привезли бутсы Nike в наш магазин. Вопрос только в цене: в России средняя модель Nike стоит столько же, сколько раньше стоила топовая. 

Я даже не представляю, как живут люди, которым постоянно нужны бутсы. Сейчас даже самые топовые профики из РПЛ покупают бутсы на сборах в Дубае – там и дешевле, и больше выбор.

Но обычные люди не готовы платить такие деньги или лететь в Дубай. Все ведет к росту подделок – мы постепенно превращаемся в большой китайский рынок», – заявил тренер вратарей «Амкала».

В России можно найти adidas и Nike? Почему спортивные вещи так дорожают? Объясняет создатель перчаток Акинфеева
 

43 комментария
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да ладно бутсы, десяток яиц С1 дешевле сотки уже сложно сыскать.
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Ответ Max Zhomkov
да ладно бутсы, десяток яиц С1 дешевле сотки уже сложно сыскать.
согласен с вами, яйца порой важнее кроссовок
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Настоящий материал создан (или распространен) иностранным агентом Спиряковым Евгением Евгеньевичем
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Ответ Всеволод Бобров
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Фуф, стало легче, очень важно, что там во всем мире, когда охереваешь от цен в магазине у дома
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Ответ Max Zhomkov
да ладно бутсы, десяток яиц С1 дешевле сотки уже сложно сыскать.
Зашёл тут в Магнит, бананы 160 рублей помню ещё два года назад бананы за 60 рублей считал дорогими. Яйца просто привет, самые дешёвые 102.:(((((
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Цены вообще на всё продолжают лететь в стратосферу и уже никогда не опустятся, увы, но это реальность нового мира
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Ответ krkich
У нас в городе после февраля 2022 просто кратно выросло количество молодых людей в брендах stone island, north face, new balance итд
На озоне этих китайских реплик вагон с телегой. По факту зайдите хотя бы на brandshop там самая дешёвая футболка умбро уже больше 3к. Сомневаюсь что люди стали больше зарабатывать, просто носят г....
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Ответ Максим Черкашин
Зашёл тут в Магнит, бананы 160 рублей помню ещё два года назад бананы за 60 рублей считал дорогими. Яйца просто привет, самые дешёвые 102.:(((((
А я помню бутылку Пепси 2 литра за 30 рублей(когда был мелким), потом нормой считалось 99 рублей. Потом 129 рублей. Сейчас за 1.5 литра - 189 рублей. Не то, что предмет ПЕРВОЙ необходимости, но раньше я мог себе это позволить, а теперь для работающего 5 дней в неделю человека - купить газировку, это уже "роскошь". Все, что нужно знать об уровне жизни за пределами Москвы, Питера и северных пердей(в северных пердях зарплаты большие из-за погодных условий).

Про какие-то качественные фрукты и соки - вообще лучше промолчать. Кашку гречневую сварил, с леччо похавал, водой запил. Вот экономный вариант. Учитывая, что в магазине продается "тушенка" за 29 рублей(то есть реальная ценность содержимого рублей на 10) - и это кто-то покупает(в основном, как говорят кассиры - это старые люди), ну... Расцветает капиталистическая Россия, ничего не скажешь. Цветет и пахнет... Вызывающе сильно пахнет.
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Ответ FilinMD
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Ну сравни их с европейскими премиумами и расскажи что китайцы лучше. Всем сайтом посмеёмся.
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Ответ Всеволод Бобров
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Да, в мире тоже цены растут(это можно передавать привет святому и идеальному капитализму), но мне в целом, плевать что там у других и в других странах. Мне то как выживать? От того, что у США прибавилось нищих и бездомных, а в Англии женщины экономят на средствах личной гигиены и крадут памперсы для детей(есть и такое) - мне в целом НЕ холодно, НЕ жарко... У меня проблемы, что зайдя в идиотский днищенский Магнит, я вижу такие цены(в днищенском магазине) - которые бьют по моему карману, а зарплата у меня выше среднего по моему городу Казани. Бутылка нормального молока 80 рублей за 900мл(не за литр), сомнительный батон - 50 рублей. Колбаса относительно вменяемая(не элитная, не деликатес, а именно вменяемая) - 280 рублей за длину с мой средний палец.

Куча стариков обоих гендеров, которые покупают "тушенку" за 29 рублей и рыскают по помойкам - прилагается. До 65 лет горбатится, если вдруг умудрился не умереть и дожил(это в России сделать трудно, будучи мужиком), на тебе пенсию в 17 тысяч или сколько она там? Знаешь сколько я плачу за ЖКХ? 12 тысяч за 78 квадратов. 5 тысяч за отопление. 12 тысяч в месяц. Это там, где даже по официальным данным средняя зарплата 53 тысячи рублей(на деле ниже, где-то от 40 до 45). Ох*еть. Дорогое отопление, дорогой бензин, дорогие продукты... И это в стране, где есть газ, есть нефть и есть земля(выращивай, не хочу).
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Адидаса два минимум знаю в России: Вова и Марат
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Ладно поддельные китайские бутсы. Вся страна уверенно пересаживается на поддельные китайские автомобили!
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Погодите, а как же знаменитое импротозамещение, про которое не пел только ленивый? Не шмогли, что ли?
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Ответ FilinMD
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Вот реально, ведь вся страна может себе позволить премиум авто китайские, а не копить годами на вёдра.
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Я обомлел, когда увидел бутсы Demix, демикс-бюджетная фирма, раньше была самой дешевой в Спортмастер, стоит 7-8 тыс. руб.
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Ответ Всеволод Бобров
братан как может во всем мире повышаться, а у нас уменьшаться? вы реально в каком-то оторванном мире живёте.
Где-то повышается на 10%, а где-то на 50. И там и там повышение, но есть нюанс.
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Ответ jdrk
Ты это, покупай лучше с0
Вы считаете,для "СО" 120 рублей(Красноярск),где-то и по 140-это норма?Да это-золотые яйца)))
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Продам Mizuno Morelia Neo 3 Pro AG. 29,5 см. Москва. Писать в л/с vk.com/magentrumen1
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Ответ krkich
У нас в городе после февраля 2022 просто кратно выросло количество молодых людей в брендах stone island, north face, new balance итд
Позеры
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привезли качественный Nike с Wild berries 🍒
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Ответ Александр Белов
Адидаса два минимум знаю в России: Вова и Марат
Ну Марат, вроде как, не адидас)
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Ответ Александр Белов
Адидаса два минимум знаю в России: Вова и Марат
Осталось узнать их судьбу ))
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Я обомлел, когда увидел бутсы Demix, демикс-бюджетная фирма, раньше была самой дешевой в Спортмастер, стоит 7-8 тыс. руб.
это вообще жесть я раньше такие по 1000 брал и то в самые плохие времена на пол сезона) куда мы катимся
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Ответ Dario Alexys
мне один раз наступили шипами на новые , почти как дыроколом пробило, еще лично видел как парню наступили на подошву и вся подошва оторвалась) смотреть было весело со стороны, но если бы они стоили 30ку было бы совсем не весело)
ну не знаю, я в своих уже какой год играю, чисто подошва начала отклеиваться.
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Ответ Всеволод Бобров
на сезон хватает одной пары?
мне один раз наступили шипами на новые , почти как дыроколом пробило, еще лично видел как парню наступили на подошву и вся подошва оторвалась) смотреть было весело со стороны, но если бы они стоили 30ку было бы совсем не весело)
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Ответ Викентий Тристаграмматиков
Где-то повышается на 10%, а где-то на 50. И там и там повышение, но есть нюанс.
не думаю, что у нас на 50,а там на 10)
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на сезон хватает одной пары?
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Ответ Pasta
А я помню бутылку Пепси 2 литра за 30 рублей(когда был мелким), потом нормой считалось 99 рублей. Потом 129 рублей. Сейчас за 1.5 литра - 189 рублей. Не то, что предмет ПЕРВОЙ необходимости, но раньше я мог себе это позволить, а теперь для работающего 5 дней в неделю человека - купить газировку, это уже "роскошь". Все, что нужно знать об уровне жизни за пределами Москвы, Питера и северных пердей(в северных пердях зарплаты большие из-за погодных условий). Про какие-то качественные фрукты и соки - вообще лучше промолчать. Кашку гречневую сварил, с леччо похавал, водой запил. Вот экономный вариант. Учитывая, что в магазине продается "тушенка" за 29 рублей(то есть реальная ценность содержимого рублей на 10) - и это кто-то покупает(в основном, как говорят кассиры - это старые люди), ну... Расцветает капиталистическая Россия, ничего не скажешь. Цветет и пахнет... Вызывающе сильно пахнет.
Самое хреновое-что дальше,только хуже будет!
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Ответ Max Zhomkov
да ладно бутсы, десяток яиц С1 дешевле сотки уже сложно сыскать.
Ты это, покупай лучше с0
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А вообще, можно присмотреться к китайскому фирмачу: Li-Ning, спонсор Клея Томпсона из ГолденСтейт, та же Anta, также есть игроки в НБА. И вообще китайскую обувь - они собрали дизайнеров найки и «пытаются в стиль».
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