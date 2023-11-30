«В России реально найти Nike и adidas – вопрос в цене. Люди не готовы платить столько, это ведет к росту подделок – мы превращаемся в китайский рынок». Спиряков о бутсах

Евгений Спиряков высказался о подорожании бутс!.

«У меня есть ощущение, что рынок спортивной экипировки России в депрессии. Если смотреть бутсы – там просто катастрофа, у меня нет другого слова. В розницу одна пара стоит 36 тысяч рублей. Безумно много – раньше аналогичные стоили 17-20. А на сезон, скорее всего, одной пары не хватит. В условиях, когда у людей лишних денег нет совсем, такая цена смерти подобна.

Да, в России по-прежнему реально достать Nike и adidas. Мы привезли бутсы Nike в наш магазин. Вопрос только в цене: в России средняя модель Nike стоит столько же, сколько раньше стоила топовая.

Я даже не представляю, как живут люди, которым постоянно нужны бутсы. Сейчас даже самые топовые профики из РПЛ покупают бутсы на сборах в Дубае – там и дешевле, и больше выбор.

Но обычные люди не готовы платить такие деньги или лететь в Дубай. Все ведет к росту подделок – мы постепенно превращаемся в большой китайский рынок», – заявил тренер вратарей «Амкала».

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