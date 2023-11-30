«В России реально найти Nike и adidas – вопрос в цене. Люди не готовы платить столько, это ведет к росту подделок – мы превращаемся в китайский рынок». Спиряков о бутсах
Евгений Спиряков высказался о подорожании бутс!.
«У меня есть ощущение, что рынок спортивной экипировки России в депрессии. Если смотреть бутсы – там просто катастрофа, у меня нет другого слова. В розницу одна пара стоит 36 тысяч рублей. Безумно много – раньше аналогичные стоили 17-20. А на сезон, скорее всего, одной пары не хватит. В условиях, когда у людей лишних денег нет совсем, такая цена смерти подобна.
Да, в России по-прежнему реально достать Nike и adidas. Мы привезли бутсы Nike в наш магазин. Вопрос только в цене: в России средняя модель Nike стоит столько же, сколько раньше стоила топовая.
Я даже не представляю, как живут люди, которым постоянно нужны бутсы. Сейчас даже самые топовые профики из РПЛ покупают бутсы на сборах в Дубае – там и дешевле, и больше выбор.
Но обычные люди не готовы платить такие деньги или лететь в Дубай. Все ведет к росту подделок – мы постепенно превращаемся в большой китайский рынок», – заявил тренер вратарей «Амкала».
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Про какие-то качественные фрукты и соки - вообще лучше промолчать. Кашку гречневую сварил, с леччо похавал, водой запил. Вот экономный вариант. Учитывая, что в магазине продается "тушенка" за 29 рублей(то есть реальная ценность содержимого рублей на 10) - и это кто-то покупает(в основном, как говорят кассиры - это старые люди), ну... Расцветает капиталистическая Россия, ничего не скажешь. Цветет и пахнет... Вызывающе сильно пахнет.
Куча стариков обоих гендеров, которые покупают "тушенку" за 29 рублей и рыскают по помойкам - прилагается. До 65 лет горбатится, если вдруг умудрился не умереть и дожил(это в России сделать трудно, будучи мужиком), на тебе пенсию в 17 тысяч или сколько она там? Знаешь сколько я плачу за ЖКХ? 12 тысяч за 78 квадратов. 5 тысяч за отопление. 12 тысяч в месяц. Это там, где даже по официальным данным средняя зарплата 53 тысячи рублей(на деле ниже, где-то от 40 до 45). Ох*еть. Дорогое отопление, дорогой бензин, дорогие продукты... И это в стране, где есть газ, есть нефть и есть земля(выращивай, не хочу).