Рахимов и Мазур останутся в «БроукБойз»

Алишер Рахимов и Мазур продолжат выступать за «БроукБойз» .

Об этом сообщили президенты клуба и Райзен в ролике на клубном ютуб-канале.

Ранее в клубе поднимался вопрос о прекращении сотрудничества с . Напомним, в финале четвертого сезона Winline Медиалиги по истечении игрового времени хавбек не выбил мяч в аут, а пробил по воротам, после чего вратарь поймал мяч и начал атаку, в результате которой «Титан» сравнял счет, а потом победил в серии буллиталити и забрал трофей.

– лучший нападающий года Winline Media Football Awards 2023. После сезона он общался с «Родиной Медиа» и 2Drots.