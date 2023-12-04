Рахимов и Мазур останутся в «БроукБойз»

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Алишер Рахимов и Мазур продолжат выступать за «БроукБойз» .

Об этом сообщили президенты клуба Дмитрий Егоров и Райзен в ролике на клубном ютуб-канале.

Ранее в клубе поднимался вопрос о прекращении сотрудничества с Рахимовым. Напомним, в финале четвертого сезона Winline Медиалиги по истечении игрового времени хавбек не выбил мяч в аут, а пробил по воротам, после чего вратарь поймал мяч и начал атаку, в результате которой «Титан» сравнял счет, а потом победил в серии буллиталити и забрал трофей.

Мазур – лучший нападающий года Winline Media Football Awards 2023. После сезона он общался с «Родиной Медиа» и 2Drots.

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