Рахимов и Мазур останутся в «БроукБойз»
Алишер Рахимов и Мазур продолжат выступать за «БроукБойз» .
Об этом сообщили президенты клуба Дмитрий Егоров и Райзен в ролике на клубном ютуб-канале.
Ранее в клубе поднимался вопрос о прекращении сотрудничества с Рахимовым. Напомним, в финале четвертого сезона Winline Медиалиги по истечении игрового времени хавбек не выбил мяч в аут, а пробил по воротам, после чего вратарь поймал мяч и начал атаку, в результате которой «Титан» сравнял счет, а потом победил в серии буллиталити и забрал трофей.
Мазур – лучший нападающий года Winline Media Football Awards 2023. После сезона он общался с «Родиной Медиа» и 2Drots.