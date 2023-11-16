Рахимов пока остается в «Броуках»: «Когда 10 человек голосуют против, в коллективе может начаться ######»

Команда примет решение через две недели, пока Алишер остается в «Броуках».

« » провели командное голосование по будущему в команде.

Голоса разделились поровну – 10 на 10.

Команда решила две недели потренироваться вместе с Алишером и после принять окончательное решение.

По итогам голосования высказался капитан «Броуков» Илья Давыдов: «Когда 10 человек против, я думаю, им будет тяжело играть с этим человеком. Уже заведомо в коллективе может быть #####. Ладно, было бы 2 против, но 10 – это уже пол команды. В коллективе может начаться ######».

В финале четвертого сезона между «Броуками» и « » Алишер Рахимов при счете 1:0 мог выбить мяч в аут и стать чемпионом, но решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю. После чего «Титан» сравнял счет и выиграл матч в послематчевой серии буллитальти.