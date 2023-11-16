Рахимов пока остается в «Броуках»: «Когда 10 человек голосуют против, в коллективе может начаться ######»

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Илья Давыдов Алишер Рахимов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Команда примет решение через две недели, пока Алишер остается в «Броуках».

«Броуки» провели командное голосование по будущему Алишера Рахимова в команде.

Голоса разделились поровну – 10 на 10.

Команда решила две недели потренироваться вместе с Алишером и после принять окончательное решение.

По итогам голосования высказался капитан «Броуков» Илья Давыдов: «Когда 10 человек против, я думаю, им будет тяжело играть с этим человеком. Уже заведомо в коллективе может быть #####. Ладно, было бы 2 против, но 10 – это уже пол команды. В коллективе может начаться ######».

В финале четвертого сезона Winline Медиалиги между «Броуками» и «Титаном» Алишер Рахимов при счете 1:0 мог выбить мяч в аут и стать чемпионом, но решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю. После чего «Титан» сравнял счет и выиграл матч в послематчевой серии буллитальти.

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1 комментарий

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Apol
Я уж думал, Рашид решил разнообразить свою жизнь
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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