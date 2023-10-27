«Броуки» примут решение по Алишеру на командной беседе: «Коллектив чувствует полнейшее разочарование»
Дмитрий Егоров рассказал о дальнейшей судьбе Алишера Рахимова в «БроукБойз».
«Райзен встретился с Алишером, и примерно в это же время появился запрос от капитана команды. В том числе высказались такие игроки, как Антон Соснин, Вадим Черный.
Во-первых, никого слова Алишера не впечатлили, во-вторых, весь очень дружный коллектив чувствует полнейшее разочарование.
Но в любом случае попросили, чтобы Алишер пришел на первую тренировку после начала сбора. Там пройдет общая беседа, и на ней в первую очередь коллектив примет решение, что будет дальше. Ну и Алишер, конечно же», – сказал президент «Броуков».
Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли
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