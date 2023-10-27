«Броуки» примут решение по Алишеру на командной беседе: «Коллектив чувствует полнейшее разочарование»

Дмитрий Егоров рассказал о дальнейшей судьбе Алишера Рахимова в «БроукБойз».

«Райзен встретился с , и примерно в это же время появился запрос от капитана команды. В том числе высказались такие игроки, как , Вадим Черный.

Во-первых, никого слова Алишера не впечатлили, во-вторых, весь очень дружный коллектив чувствует полнейшее разочарование.

Но в любом случае попросили, чтобы Алишер пришел на первую тренировку после начала сбора. Там пройдет общая беседа, и на ней в первую очередь коллектив примет решение, что будет дальше. Ну и Алишер, конечно же», – сказал президент «Броуков».

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли