Райзен о Рахимове: «Если он уйдет из «Броуков», то для меня это будет максимально свинский поступок»

Райзен высказался о будущем Алишера Рахимова в «БроукБойз».

«Мы будем отталкиваться от реакции команды, мы ее сохраняем. Будем биться за каждого игрока.

поменял себе аватарку в телеграме. Там была его фотография в форме «Броуков». Я боюсь с ним разговаривать. Он мне еще сказал томно: «Надо поговорить».

Если он скажет, что уходит, то для меня это будет максимально свинский поступок. Это будет прям трагедия. Но пока он дома, в своей стране», – заявил президент «БроукБойз».

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