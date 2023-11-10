Райзен о Рахимове: «Если он уйдет из «Броуков», то для меня это будет максимально свинский поступок»

Теги Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Алишер Рахимов Медиафутбол

Райзен высказался о будущем Алишера Рахимова в «БроукБойз».

«Мы будем отталкиваться от реакции команды, мы ее сохраняем. Будем биться за каждого игрока.

Алишер поменял себе аватарку в телеграме. Там была его фотография в форме «Броуков». Я боюсь с ним разговаривать. Он мне еще сказал томно: «Надо поговорить».

Если он скажет, что уходит, то для меня это будет максимально свинский поступок. Это будет прям трагедия. Но пока он дома, в своей стране», – заявил президент «БроукБойз».

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий