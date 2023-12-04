«Укрепление на позицию центрального защитника нам действительно требуется, но есть и другие кандидаты». Уткин о Топтыге
Василий Уткин высказался о нюансах трансфера Топтыги в «Эгриси».
«Спасибо за проявленный интерес к нашей тиме, но должен сказать, что сообщение о переходе Никиты Топтыгина к нам преждевременно.
Он помог нам на финише ЛФЛ; пока это все, о чем мы договорились. Укрепление на позицию центрального защитника нам действительно требуется, но есть и другие кандидаты», – заявил руководитель «Эгриси».
Ранее Топтыга выступал за «БроукБойз», но покинул команду перед полуфиналом четвертого сезона Winline Медиалиги, сославшись на занятость в учебе.