«Укрепление на позицию центрального защитника нам действительно требуется, но есть и другие кандидаты». Уткин о Топтыге

Василий Уткин высказался о нюансах трансфера Топтыги в «Эгриси».

«Спасибо за проявленный интерес к нашей тиме, но должен сказать, что сообщение о переходе Никиты Топтыгина к нам преждевременно.

Он помог нам на финише ЛФЛ; пока это все, о чем мы договорились. Укрепление на позицию центрального защитника нам действительно требуется, но есть и другие кандидаты», – заявил руководитель « ».

Ранее Топтыга выступал за « », но покинул команду перед полуфиналом четвертого сезона , сославшись на занятость в учебе.